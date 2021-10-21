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Son dakika: Başkan Erdoğan Afrika'daki esprili görüntünün hikayesini anlattı

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Giriş Tarihi: 21.10.2021 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Afrika’daki esprili görüntünün hikayesini anlattı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı ve eski futbolcu George Weah ile yaptığı keyifli sohbetin detaylarını dönüş yolunda gazetecilere anlattı. Başkan Erdoğan, "Sende para çoktur" diyerek kahkahaya boğdu. İşte o anlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 gün süren (17 Ekim - 21 Ekim) Afrika turu dönüşünde uçakta, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazeteci Erkan Seki'nin "Togo, Burkina Faso ve Liberya liderleriyle buluşmanızda bahçedeki dörtlü sohbetten keyifli anlar yansıdı. Orada neler yaşandı, ne konuşuldu da o keyifli görüntü ortaya çıktı?" sorusu üzerine Başkan Erdoğan'ın cevabı şu şekilde oldu:

"Liberya Cumhurbaşkanı Weah eski bir futbolcu. Futboldan sonra siyasete girmiş. Galatasaray'ı çok sevdiğini söylüyor.

Monaco, Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea ve Manchester City ve Marsilya gibi birçok büyük futbol kulübünde oynamış.

Yılın futbolcusu da seçilmiş. Ronaldo'nun da aldığı Altın Top Ödülünü o da almış. Tabi çok iyi de transfer paraları almış. Bunun üzerine yaptığımız bir espri üzerine gülümsediğimiz hoş bir sohbet oldu."



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