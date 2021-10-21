Son dakika: MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
Son dakika haberleri.... Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı istifa etti. Tatlı'nın kararı, geçtiğimiz günlerde kulüplerin MHK'daki yapının değişmesiyle ilgili yaptığı görüşmelerin ardından gelen 2. istifa oldu.
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti. Son 20 yılda 14 MHK görev almıştı. Serdar Tatlı'nın istifasından sonra 15. MHK'nin göreve gelmesi bekleniyor.
Kulüpler MHK'nın yapısının değişmesiyle ilgili görüşmeler gerçekleştirmişti.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra MHK'daki görevli Metin Tokat da istifa etmişti.