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Başkan Erdoğan çok konuşulan o kareyi anlattı! Liberya Devlet Başkanı ile futbol sohbeti

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Giriş: 22.10.2021 12:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'ya düzenlediği resmi ziyaret esnasında renkli görüntüler de ortaya çıktı. Eski futbol yıldızı olan Liberya Devlet Başkanı George Weah ile Başkan Erdoğan arasında futbol üzerine keyifli bir sohbet yaşandı. Başkan Erdoğan, Afrika dönüşü o anları gazetecilere anlattı.
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