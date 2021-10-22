22 Ekim 2021, Cuma
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Başkan Erdoğan çok konuşulan o kareyi anlattı! Liberya Devlet Başkanı ile futbol sohbeti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'ya düzenlediği resmi ziyaret esnasında renkli görüntüler de ortaya çıktı. Eski futbol yıldızı olan Liberya Devlet Başkanı George Weah ile Başkan Erdoğan arasında futbol üzerine keyifli bir sohbet yaşandı. Başkan Erdoğan, Afrika dönüşü o anları gazetecilere anlattı.