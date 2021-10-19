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Başkan Erdoğan Afrika turunda! İkinci durak Togo! Cadde ve sokaklarda dikkat çeken afişler

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Giriş Tarihi: 19.10.2021 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021
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Başkan Erdoğan Afrika turunda! İkinci durak Togo! Cadde ve sokaklarda dikkat çeken afişler

Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyaretlerinin ikinci durağı bugün Togo olacak. Ülkede Başkan Erdoğan'ın gelişi öncesi büyük bir heyecan var. Cadde ve sokaklar Başkan Erdoğan posterleriyle donatıldı. Başkent Lome caddeleri, Erdoğan’ın "Birlikte daha adil bir dünya mümkün" sözü ve Türk bayrakları dikkat çekti.

Kıtanın en küçük ülkelerinden Togo, Başkan Erdoğan'ın bugün gerçekleşecek ziyaretine hazırlanıyor.

Başkan Erdoğan, bugün Angola'nın başkenti Luanda'dan Togo'ya hareket edecek.

Batı Afrika'nın kıyı ülkesi Togo, 4 milyon nüfusuyla bir tarım ülkesi. Ülkeye Türkiye'den ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyaret gerçekleşiyor.

Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.

İkili ilişkiler ele alınacak, ortak anlaşmalara imza atılacak

Lome'de gerçekleşecek görüşmelerde ikili ilişkiler ele alınacak, işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde durulacak, ortak anlaşmalara da imza atılacak.

Görüşmelerde FETÖ'yle mücadelenin de gündeme gelmesi bekleniyor.

TOGO'DA DÖRTLÜ ZİRVE
Erdoğan, Togo'da Burkina Faso ve Liberya Devlet başkanlarının da yer alacağı dörtlü çalışma yemeğine de katılacak.

Başkent Lome caddelerindeki panolarda Erdoğan'ın "Birlikte daha adil bir dünya mümkün" çağrısı yer aldı.

Diğer yandan Türk bayrakları da Togo caddelerinde dalgalanıyor.

Başkan Erdoğan, Togo'daki temaslarının ardından Nijerya'nın başkenti Abuja'ya hareket edecek.

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