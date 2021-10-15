Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan Fenerbahçe açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu açıklamalarına şu sözlerle devam etti;

"Ne zaman ki mücadeleyi bırakısınız, o zaman her şeyi kaybedersiniz. Oynadığımız ilginç maçlar oldu, Konya'daki maç önemliydi. Galatasaray maçında 2-0 geriye düştük rahat da kazanabilirdik. Geri dönüş direnci gösterdik. Taraftarlardan ricam, Fenerbahçe maçında 90 dakika takıma destek vermeleri. Gerçekten oyuncular buna çok büyük değer veriyorlar. Taraftar, onlar için itici güç."