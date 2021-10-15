Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe derbisi öncesinde taraftara mesaj verdi. Önemli açıklamalarda bulunan Ağaoğlu destek istedi. Takımın futbolundan memnun olduğunu belirten Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, "Taraftarlardan ricam, Fenerbahçe maçında 90 dakika takıma destek vermeleri. Gerçekten oyuncular buna çok büyük değer veriyorlar. Taraftar, onlar için itici güç." dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kritik Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Ahmet Ağaoğlu, takıma güvendiklerini geriye düştükleri maçlarda geri döndüklerini taraftardan beklentilerinin de takıma destek olduğunu belirtti.
Pazar akşamı evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor'da liderlik hesapları yapılıyor. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, "Taraftarlardan ricam 90 dakika boyunca destek vermeleri, oyuncular buna büyük önem veriyorlar." dedi.
"MÜCADELEYİ BIRAKIRSANIZ HER ŞEYİ KAYBEDERSİNİZ"
Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, "Oynadığımız futbol umut verici, bizi başarıya taşıyacak bir futbol oynuyoruz. Lig uzun bir maraton, 38 maç oynayacağız. Daha dörtte birini bile tamamlamadık." ifadelerine yer verdi.
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu açıklamalarına şu sözlerle devam etti;
"Ne zaman ki mücadeleyi bırakısınız, o zaman her şeyi kaybedersiniz. Oynadığımız ilginç maçlar oldu, Konya'daki maç önemliydi. Galatasaray maçında 2-0 geriye düştük rahat da kazanabilirdik. Geri dönüş direnci gösterdik. Taraftarlardan ricam, Fenerbahçe maçında 90 dakika takıma destek vermeleri. Gerçekten oyuncular buna çok büyük değer veriyorlar. Taraftar, onlar için itici güç."
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