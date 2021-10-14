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Son dakika | Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 14.10.2021 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021
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Son dakika | Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika haberi...Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe maçını Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe maçını Ali Şansalan yönetecek.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

İşte Süper Lig'de 9. hafta hakemleri

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