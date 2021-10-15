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Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin derbi planları hazır! Abdullah Avcı ve Pereira taktiklerini hazırladı
Futbolseverlerin gözü Süper Lig'in 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde. Liderlik yarışındaki önemli mücadele öncesinde Abdullah Avcı ve Pereira taktiklerini oyuncularına aktardı. 3 puan için sahaya çıkacak olan Trabzonspor ve Fenerbahçe'de eksikler de bulunuyor.
Giriş Tarihi: 15.10.2021 09:38Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 09:40