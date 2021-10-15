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Haberler Galeri Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin derbi planları hazır! Abdullah Avcı ve Pereira taktiklerini hazırladı

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin derbi planları hazır! Abdullah Avcı ve Pereira taktiklerini hazırladı

Futbolseverlerin gözü Süper Lig'in 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde. Liderlik yarışındaki önemli mücadele öncesinde Abdullah Avcı ve Pereira taktiklerini oyuncularına aktardı. 3 puan için sahaya çıkacak olan Trabzonspor ve Fenerbahçe'de eksikler de bulunuyor.

Giriş Tarihi: 15.10.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 09:40
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Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin derbi planları hazır! Abdullah Avcı ve Pereira taktiklerini hazırladı

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala her iki takım planlarını 3 puan üzerine yaptı. İki teknik adam da rakibin zaaflarının üzerine gitmeyi, güçlü yanlarını sahaya yansıtmayı planlıyor. Trabzonspor Corneleius'u kenarlardan maksimum düzeyde besleyerek sonuca gitmeyi hedeflerken, Fenerbahçe çabuk ve yetenekli ayaklarıyla rakip defansın arkasına sarkmak istiyor.

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Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin derbi planları hazır! Abdullah Avcı ve Pereira taktiklerini hazırladı

İlk 15 dakikada gol bulunacak
1-Trabzonspor için öne geçmek çok önemli. Fenerbahçe'nin geri durumdan gelip maç kazanmakta zorlandığı herkesin bildiği bir gerçek. Zafere giden en kısa yol en kısa sürede öne geçmek.

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Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin derbi planları hazır! Abdullah Avcı ve Pereira taktiklerini hazırladı

1. Bölgede top kaybı yasaklandı
2- Fenerbahçe'nin ilerde çok çabuk adamları var ve rakibin top kayıplarını kolay cezalandırıyor. birinci bölgede garanti ve isabetli pas takım savunmasının birinci hedefi olacak.

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Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin derbi planları hazır! Abdullah Avcı ve Pereira taktiklerini hazırladı

Mesut Özil'e boş alan yok...
3- Mesut Özil'in 11'de başlayacağı hesap ediliyor. Mesut oyundayken becerisi ve tecrübesiyle takım arkadaşlarınına ciddi boş alan yaratabiliyor ve pozisyona sokuyor. Mesut Özil oyundan düşmeli.

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Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin derbi planları hazır! Abdullah Avcı ve Pereira taktiklerini hazırladı

Sinirlere hakim olunacak...
4- Sinir ve paniğe yer yok. Erken sarı kartlar takımı oyundan düşürebilir. Sakin kalmak ve oyunda 11 kişi ile kalmak çok önemli. Gereksiz stres seri hataları da beraberinde getirir.