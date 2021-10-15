Başakşehir Beşiktaş maçı CANLI yayın hangi kanalda? 2021 STSL 9. hafta Başakşehir BJK maçı saat kaçta?
Başakşehir Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir ile Beşiktaş Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Başakşehir yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk resmi maçına çıkıyor. Peki, Başakşehir Beşiktaş maçı CANLI yayın hangi kanalda? 2021 STSL 9. hafta Başakşehir BJK maçı saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
Başakşehir Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 17 puan toplayan Beşiktaş, 9'uncu hafta açılış maçında Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Peki, Başakşehir Beşiktaş maçı CANLI yayın hangi kanalda? 2021 STSL 9. hafta Başakşehir BJK maçı saat kaçta? İşte cevaplar...
BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Başakşehir Beşiktaş maçı 15 Ekim Cuma yani bugün saat 20.00'de başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR CEPHESİ
Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Medipol Başakşehir'in 6 puanı bulunuyor.
Beşiktaş ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile haftaya 17 puanla üçüncü sırada giriyor.
Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner maçta forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ CEPHESİ
Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 17 puan toplayan Beşiktaş, 3. sırada bulunuyor.
Aykut Kocaman'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nu getiren Medipol Başakşehir ise 2 galibiyet ve 6 yenilgi sonunda 15. sırada yer aldı.
SON 4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı Fraport TAV Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2) ve Demir Grup Sivasspor (2-1) karşılaşmalarında kalesini gole kapatamadı.
N'KOUDOU, MEHMET TOPAL VE KENAN KARAMAN OYNAMAYACAK
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal ve Kenan Karaman bugünkü karşılaşmada görev alamayacak.
Sakatlığı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Miralem Pjanic'in durumu ise antrenman sonrası netlik kazanacak.
5 OYUNCU DÖNDÜ
Sakat ve hasta olan 5 oyuncunun ise milli arada tedavileri tamamlandı.
Sakat oyunculardan Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Welinton Souza takıma katıldı.
Altay maçı öncesi yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero da karantina sürecini tamamladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bu 5 oyuncu bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF ara (vize) sınavı ne zaman? 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- Majezik, Muscoflex, Semptal yasaklandı mı? Toplatılan ilaçlar hangileri? Majezik yasak mı?
- Kış lastiği ne zaman zorunlu? 2021 kış lastiği ne zaman takılır? Hangi araçlarda zorunlu?
- 28-29 Ekim tatil mi? 29 Ekim okullar tatil mi? 2021 Cumhuriyet Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacak?
- PSG Angers maçı hangi kanalda? PSG Angers canlı yayın nasıl izlenir?
- Başakşehir Beşiktaş maçı CANLI yayın hangi kanalda? 2021 STSL 9. hafta Başakşehir BJK maçı saat kaçta?
- 18-20-25 bin TL maaşla yurt dışında iş! İngiltere, Kanada, Almanya, Finlandiya’da toplam 942 bin kişi alınacak!
- kentonlakazan.com: Kenton çekiliş başvuru nasıl yapılır? 2021 Kenton BMW 216d Gran Coupe çekilişi ne zaman?
- 1 haftalık ara tatil ne zaman? 2021 okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak? Kasım tatili ayın kaçında başlıyor?
- Magnum çekiliş sonuçları isim listesi 2021! Magnum Porsche çekiliş sonuçları asıl yedek talihliler!
- 15 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı? Bu hafta kim gitti?
- Bankalar para dağıtma yarışında! 2 bin 100 TL’ye kadar çıkıyor! Emekliye ek gelir kapısı!