Başakşehir Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 17 puan toplayan Beşiktaş, 9'uncu hafta açılış maçında Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Peki, Başakşehir Beşiktaş maçı CANLI yayın hangi kanalda? 2021 STSL 9. hafta Başakşehir BJK maçı saat kaçta? İşte cevaplar...

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Beşiktaş maçı 15 Ekim Cuma yani bugün saat 20.00'de başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.