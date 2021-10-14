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Trabzonspor'dan Hamsik açıklaması! Fenerbahçe maçında olacak mı?

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Giriş Tarihi: 14.10.2021
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Trabzonspor’dan Hamsik açıklaması! Fenerbahçe maçında olacak mı?

Milyonlarca sporseverin gözü Süper Lig'in 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Ligdeki liderlik yarışını etkileyecek maçın kilit isimlerinden biri olan Hamsik için açıklama geldi. Trabzonspor, Hamsik'in Fenerbahçe maçında sahada olamayacağını açıkladı.

Pazar akşamı oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesinde bordo mavililerde Marek Hamsik şoku yaşanıyor. Slovakya ile Hırvatistan arasında oynanan maçta sakatlanan yıldız isim, oyuna devam edememişti. Marek Hamsik'in, Trabzon'da MR çekildi. Bordo-mavili kulüp, Hamsik'in arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Slovak yıldız Fenerbahçe karşısında oynayamayacak.

Trabzonspor'da Marek Hamsik üzüntüsü yaşanıyor. Kariyerinde defalarca derbi oynamış başarılı oyuncu Fenerbahçe karşısında kadroda olmayacak. Hırvatistan karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Marek Hamsik, Trabzon'da MR çekildi. Milli maçta sakatlanan oyuncunun ilk kontrolünde Fenerbahçe maçında riske edilmemesi kararı alınırken, sakatlığıyla ilgili kesin açıklama yapıldı.

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözü kulağı Marek Hamsik'ten gelecek habere çevrilmişti. Slovakya Milli Takımı'nda arka adalesinden sakatlanan ve bugün Trabzon'da MR'ı çekilen Hamsik'in durumu netleşti.

Hamsik ile yapılan ön görüşmede alınan haberler iç açıcı değildi. 34 yaşındaki oyuncunun ağrılarının olduğunu söylediği ve bunun üzerine de teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Daha uzun soluklu bir sakatlık sürecini doğuracaksa riske gerek yok" dediği belirtilmişti.

Trabzonspor, Hamsik'in arka adalesinde ödem ve gerilme tespit edildiğini açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan duyuruda: "Hafta içi Slovakya milli takımıyla oynadığı müsabakada sakatlanan Marek Hamsik'in bugün çekilen MR'ında sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

KADROYA ALTYAPIDAN TAKVİYE

Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor'da sakatlık kâbusu yaşanıyor. Bordo-mavili takımın son yaptığı antrenmana sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Koita, İsmail Köybaşı ve Abdulkadir Parmak katılmazken, Serkan Asan ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Marek Hamsik'in de yer aldığı sakat oyuncu sayısı 6'ya ulaşırken teknik direktör Abdullah Avcı'nın işi oldukça zorlaştı. Kafasındaki ideal 11'de sürekli değişimlere gitmek zorunda kalan Avcı'nın 21 kişilik kadroyu oluşturması için ise altyapıdan takviyeler yapabileceği öğrenildi.

BAKASETAS VE BERAT DEĞERLENDİ

Futbol veri sitesi transfermarkt'ın son yaptığı güncellemeye göre Trabzonspor, 92 milyon 380 bin Euro ile ligin en değerli 4'üncü takımı oldu. Bir öncekine göre 41 milyon liralık düşüş yaşayan bordo-mavililerde Uğurcan Çakır, 2 milyon Euro'luk değer kaybına rağmen Süper Lig'in en değerli ikinci oyuncusu oldu.

En çok artış gösteren isim ise 7 milyon Euro'dan 10 milyon Euro'ya yükselen Bakasetas oldu. Milli Takım'a seçilen Berat Özdemir'in de değeri 3.5 milyondan 5.5 milyon Euro'ya yükseldi.

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