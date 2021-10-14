Trabzonspor’dan Hamsik açıklaması! Fenerbahçe maçında olacak mı?

BAKASETAS VE BERAT DEĞERLENDİ

Futbol veri sitesi transfermarkt'ın son yaptığı güncellemeye göre Trabzonspor, 92 milyon 380 bin Euro ile ligin en değerli 4'üncü takımı oldu. Bir öncekine göre 41 milyon liralık düşüş yaşayan bordo-mavililerde Uğurcan Çakır, 2 milyon Euro'luk değer kaybına rağmen Süper Lig'in en değerli ikinci oyuncusu oldu.