Fenerbahçe Beko EuroLeague'de UNICS Kazan'ı 39 sayı farkla mağlup etti
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Beko, Euroleague'de ağırladığı UNICS Kazan'ı 39 sayı farkla 80-41 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 4'üncü hafta maçında evinde UNICS Kazan'ı 80-41 mağlup etti. Bu sonuçla Sarı-Lacivertliler bu sezonki 2'nci galibiyetini aldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Benjamin Jimenez (İspanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)
Fenerbahçe Beko: Shayok 17, Biberovic, Henry, Booker 16, Vesely 6, Şehmus Hazer 4, De Colo 13, Pierre 5, Guduric 4, Polonara 5, Ahmet Düverioğlu 10
UNICS Kazan: Canaan 10, Lorenzo Brown 8, Brantley 3, Uzinskii, Jekiri 4, Spissu 5, John Brown 1, Zaitcev, Hezonja 5, Klimenko 2, Vorontsevich 3
1. Periyot: 21-8
Devre: 44-22
3. Periyot: 61-27
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olur? MEB ile 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatları son durum 2021...
- Kredi faiz oranları değişti! Bankalar ardı ardına duyurdu! 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi...
- Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Nabzı tavan yaptıracak! Kadrosu baştan aşağıya destan! Reytingler yerle yeksan olacak...
- Resmi açıklama geldi! GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınav ne zaman?
- Tarım Bizim Geleceğimiz ne zaman, nerede çekildi? Kıvanç Tatlıtuğ'un sunduğu belgesel kaç dakika?
- Ayda 100 TL ödeyerek ikinci emeklilik mümkün! Üstelik 10 yıl yetiyor! Çalışan, çalışmayan herkese fırsat...
- Saatler ne zaman geri alınacak? 2021'de saatler geri alınacak mı? Bu yıl kış saati uygulamasına geçilecek mi?
- Jandarma bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı 2021 olacak mı? İlan açıklaması geldi mi?
- Okulların ara tatilleri ne zaman başlıyor? 2021 ilk ara tatil ayın kaçında yapılacak? MEB tarih verdi!
- Vakıfbank - Fenerbahçe maçı ne zaman? Vakıfbank Fenerbahçe voleybol maçı bilet nereden, nasıl alınır?
- Cumhuriyet ne zaman kuruldu? Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? Bu yıl Cumhuriyet'in kaçıncı yılı kutlanacak?