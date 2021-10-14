Fenerbahçe Beko EuroLeague’de UNICS Kazan’ı 39 sayı farkla mağlup etti

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 4'üncü hafta maçında evinde UNICS Kazan'ı 80-41 mağlup etti. Bu sonuçla Sarı-Lacivertliler bu sezonki 2'nci galibiyetini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Benjamin Jimenez (İspanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)