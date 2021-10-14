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Fenerbahçe Beko EuroLeague'de UNICS Kazan'ı 39 sayı farkla mağlup etti

SPOR
Giriş Tarihi: 14.10.2021 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021
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Fenerbahçe Beko EuroLeague’de UNICS Kazan’ı 39 sayı farkla mağlup etti

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Beko, Euroleague'de ağırladığı UNICS Kazan'ı 39 sayı farkla 80-41 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 4'üncü hafta maçında evinde UNICS Kazan'ı 80-41 mağlup etti. Bu sonuçla Sarı-Lacivertliler bu sezonki 2'nci galibiyetini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Benjamin Jimenez (İspanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)

Fenerbahçe Beko: Shayok 17, Biberovic, Henry, Booker 16, Vesely 6, Şehmus Hazer 4, De Colo 13, Pierre 5, Guduric 4, Polonara 5, Ahmet Düverioğlu 10

UNICS Kazan: Canaan 10, Lorenzo Brown 8, Brantley 3, Uzinskii, Jekiri 4, Spissu 5, John Brown 1, Zaitcev, Hezonja 5, Klimenko 2, Vorontsevich 3

1. Periyot: 21-8

Devre: 44-22

3. Periyot: 61-27

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