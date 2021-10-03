Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Rizespor maçı sonrasında konuştu "Galatasaray reaksiyon gösterir ve karakter koyar Galatasaray budur"

BUNDAN SONRA DAHA DA İYİ OLACAĞIZ

Fatih Terim "Özellikle bizim oynadığımız anlayışta bekler derinde top almazsa sıkıntı yaşarız. Ama baskıyı devam ettirip iki beki de oyuna soktuğumuzda daha etkin, pozisyonu bol maç yaşarız. Van Aanholt'a neredeyse hiç dinlenme şansı tanımadık, ilk yarı işini yaptı ama Ömer daha hücum beki. Mustafa da iyi devam ediyordu yoksa 2. yarıya Kerem, Diagne, Halil ve Babel ile devam edebilirdik ama değişikliği böyle kullanmayı daha doğru buldum. Son 2'de artık Babel'in ayağına darbe alarak yorulduğunu gördüğümden, öyle değişiklikler yaptık. Hepsi doğru oldu, doğru zamanda oldu. Her oyuncumuzun kıymetli olduğunu hatırlattı. Taraftarlarımızın sevgisinin oyuncularımızın performansını çok arttıracağını düşünüyorum. Belki bugün oyunun en iyisi Babel'di, aldığımızda buydu. Bundan sonra daha da iyi olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.