Serie A’da 5 gollü maç! Milan Atalanta’yı deplasmanda yendi

Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, mücadeleye ilk 11'de başlarken, devre arasına kadar oyunda kaldı. Demiral, devrede yerini Teun Koopmeiners'e bıraktı.

NAPOLI GALİBİYET SERİSİNİ 7 MAÇA ÇIKARDI

Serie A'da bu sezona çok iyi bir başlangıç yapan Napoli, konuk olduğu Fiorentina'yı geriden gelerek 2-1 yendi. Napoli, bu sonuçla ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.

Ligde sezon başından beri puan kaybı yaşamayan tek takım olan Napoli, 21 puanla liderliğini sürdürdü.

Bugün oynanan diğer maçlarda, Roma sahasında ağırladığı Empoli'yi 2-0 yenerken, Hellas Verona da Spezia'yı 4-0 mağlup etti. Sampdoria-Udinese maçı ise 3-3 berabere sonuçlandı.