01 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'ten Fenerbahçe galibiyeti sonrası skandal "İstanbul" açıklaması

Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'ten Fenerbahçe galibiyeti sonrası skandal "İstanbul" açıklaması

SPOR
Giriş Tarihi: 30.09.2021 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021
ABONE OL
Olympiakos’un sahibi Vangelis Marinakis’ten Fenerbahçe galibiyeti sonrası skandal İstanbul açıklaması

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis, maç sonrası skandal ve bir o kadar da kışkırtıcı açıklamalarda bulundu. Marikanis, "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi" derken "Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum" dedi. Marinakis'in bu sözleri büyük tepki topladı.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'a 3-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Yunan ekibinin sahibi Vangelis Marinakis skandal ifadeler kullandı.

Vangelis Marinakis'in açıklamaları şöyle:

"BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI BİR ZAFERDİ"

"İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer bana 2012'de İstanbul'da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı. Çocuklara da soyunma odasında söyledim. Bu akşam burada kazanırsanız efsane olursunuz."



"TÜM YUNAN HALKINA ADIYORUM"

"Durmak yok. Zor zamanlarda hayaller kurarsın. Bu sonucu, bizi eleştiren basın görsün. İyi oyuncularım, iyi antrenörlerim ve herkesin yanında olan, sorun çözen yönetimimim var. Olympiakos'u Avrupa'da mümkün olduğunca yukarı çıkarmaya ve büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum."

Fenerbahçeli taraftarlar Gustavo’yu ıslıkladı FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR GUSTAVO'YU ISLIKLADI
Fenerbahçe Olympiakos maç özeti golleri! FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇ ÖZETİ GOLLERİ!
Sarı Kanarya Kadıköy’de kayıp

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA