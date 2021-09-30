Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'ten Fenerbahçe galibiyeti sonrası skandal "İstanbul" açıklaması

"BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI BİR ZAFERDİ"



"İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer bana 2012'de İstanbul'da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı. Çocuklara da soyunma odasında söyledim. Bu akşam burada kazanırsanız efsane olursunuz."