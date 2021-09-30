Fenerbahçe Olympiakos maç özeti golleri! FB Olympiakos özet, goller, önemli anlar!
Fenerbahçe Olympiakos maç özeti golleri! UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Olympiakos’u konuk etti. Karşılaşmada Yunan ekibi peş peşe bulduğu gollerle öne geçti. Olympiakos’un ilk golü Soares’ten geldi. İkinci yarıda Masouras’ın iki golü farkı üçe çıkardı. FB Olympiakos özet, goller, önemli anlar sorgulanıyor.
Fenerbahçe Olympiakos maç özeti golleri futbol severler tarafından araştırılıyor. FB Olympiakos özet, goller, önemli anlar merak edilen konulardan birisi oldu. Sarı lacivertli temsilcimiz sahasında Olympiakos'la karşılaştı. Yunan ekibi peş peşe bulduğu gollerle üç farklı öne geçti. İşte; FB Olympiakos maç özeti golleri!
FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇ ÖZETİ GOLLERİ!
2. dakikada sol kanatta topu alan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza yayı solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
6. dakikada Masouras'ın pasında defansın arkasında sarkan Soares'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın üzerinden ağlara gitti. 0-1
27. dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Valencia'nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vaclik'te kaldı.
35. dakikada Masouras'ın sol taraftan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mohamed Camara'nın vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45+1. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Rossi'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
56'ncı dakikada Szalai'nin savunma arkasına pasında topla buluşan Pelkas'ın ceza sahası içinden vuruşunda kale direği içine çarpan meşin yuvarlak diğer direğin dibinden dışarı çıktı.
58'inci dakikada hızlı gelişen atakta ceza sahası sağ çaprazına topla giren Aguibou Camara'nın vuruşunda kaleci Altay topu kornere çeldi.
63'üncü dakikada Olympiakos farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla ceza sahası içine Tiquinho, Novak'tan sıyrıldıktan sonra pasını Aguibou Camara'ya verdi. Bu oyuncunun penaltı noktasından şutunda kaleci Altay topu oyun alanına çeldi. Dönen topla buluşan Masouras meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
68'inci dakikada Olympiakos farkı 3'e çıkardı. Tiquinho'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aguibou Camara'nın vuruşunda top kaleci Altay'dan oyun alanına döndü. Ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Masouras'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.
83'üncü dakikada hızlı gelişen Olympiakos atağında topla buluşan Masouras'ın ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya vuruşunda Altay gole izin vermedi.
Mücadele 3-0 Olympiakos üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN NOTLAR
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Olympiakos karşısında kadroya alınmadı.
Maç öncesi son antrenmana yaşadığı gribal enfeksiyon sebebiyle katılamayan Mesut'un durumuna maç saatinde karar verilecekti.
Mesut, teknik direktör Pereira'nın kararıyla kadroda yer almadı.
Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil, sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Jose Sosa, tedavileri süren Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemedi.
Bu isimlerin yanı sıra, Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun, UEFA'ya bildirilen listede yer almadıkları için kadroya giremiyor.
Fenerbahçeli taraftarlar, Olympiakos maçında takımlarını yalnız bırakmadı.
Tribünlerin büyük kısmını dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesi takımlarına büyük destek verdi.
Futbolcuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, Olympiakos sahaya çıktığında ise ıslıklarla tepki gösterdi.
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