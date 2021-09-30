Fenerbahçe - Olympiakos UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Olympiakos'u konuk ediyor.

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OLYMPIAKOS'UN EN BÜYÜK KOZU HÜCUM HATTI!

Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un hücum hattı dikkat çekiyor. El Arabi, Valbuena, Onyekuru ve Soares gibi isimler rakip takımlara zor anlar yaşatıyor. Öte yandan orta saha oyuncusu Camara'da dikkat edilmesi gereken isimler arasında yer alıyor.