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Fenerbahçe - Olympiakos UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 30.09.2021 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021
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Fenerbahçe - Olympiakos UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan temsilcisi Olympiakos'u konuk ediyor. Grubun ilk maçında zorlu Frankfurt deplasmanından 1 puan çıkaran Fenerbahçe, 3 puan alarak grupta avantajı yakalamak istiyor. Fenerbahçe - Olympiakos maçı canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Olympiakos'u konuk ediyor.

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OLYMPIAKOS'UN EN BÜYÜK KOZU HÜCUM HATTI!

Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un hücum hattı dikkat çekiyor. El Arabi, Valbuena, Onyekuru ve Soares gibi isimler rakip takımlara zor anlar yaşatıyor. Öte yandan orta saha oyuncusu Camara'da dikkat edilmesi gereken isimler arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇININ 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia

Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Papasthathopoulos, Cisse, Reabciuk, A. Camara, M. Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Soares

SARI-LACİVERTLİLERDE 9 EKSİK

Fenerbahçe, Olympiakos mücadelesine 9 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıklarını atlatan ancak takımla çalışamalarda yer almayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek.

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