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Marsilya GS maçı iptal mi? Marsilya Galatasaray maçı iptal oldu mu?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.09.2021 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021
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Marsilya GS maçı iptal mi? Marsilya Galatasaray maçı iptal oldu mu?

Marsilya GS maçı iptal mi? Marsilya Galatasaray maçı iptal oldu mu? UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Marsilya ile Galatasaray arasındaki mücadeleye tribünde yaşanan olaylar nedeniyle ara verildi. Futbol severler Marsilya GS maçının iptal olup olmadığını merak ediyor.

Marsilya GS maçı iptal mi? Marsilya Galatasaray maçı iptal oldu mu? UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan Marsilya – Galatasaray futbol maçına tribünde yaşanan olaylar damga vurdu. Tribünde gerginlik yaşanması nedeniyle normal sürede oyun sık sık durdu. Peki; Marsilya GS maçı iptal mi?

MARSİLYA GALATASARAY MAÇI İPTAL Mİ?

Tribün olayları nedeniyle duran maça kaldığı yerden devam edildi.

ARBEDE ÇIKTI

Maç için tribünleri dolduran taraftarlar arasında arbede çıktı.

Bir Fransız taraftarın Galatasaray taraftarının bulunduğu tribüne yaklaşarak Yunanistan bayrağı açmasına tepki gösteren sarı-kırmızılı ekip taraftarlarına Fransız polisi müdahale etti.

POLİS BİBER GAZI SIKTI

Fransız polisi, galatasaray taraftarına biber gazı sıkarak sakinleştirmeye çalıştı.

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