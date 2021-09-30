Marsilya GS maçı iptal mi? Marsilya Galatasaray maçı iptal oldu mu? UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan Marsilya – Galatasaray futbol maçına tribünde yaşanan olaylar damga vurdu. Tribünde gerginlik yaşanması nedeniyle normal sürede oyun sık sık durdu. Peki; Marsilya GS maçı iptal mi?