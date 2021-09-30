Vitor Pereira’dan Fenerbahçe - Olympiakos maçı sonrası çarpıcı yorum: Her geldiklerinde attılar

"HER GELDİKLERİNDE ATTILAR"

Birçok pozisyon üretip atamadık. Onlar her geldiklerinde attılar. Bu seviyelerde basit hatalar yapmamak, ilk golü yememek gerekir. Anahtar budur. Onlar ilk golü attılar.

Biz daha sonra iyi oynadık ve biz iyi oynarken ikinci golü attılar. O an maç bizim için bitti.