30 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçeli taraftarlar Olympiakos maçında Gustavo'yu ıslıkladı

Fenerbahçeli taraftarlar Olympiakos maçında Gustavo'yu ıslıkladı

SPOR
Giriş Tarihi: 30.09.2021
ABONE OL
Fenerbahçeli taraftarlar Olympiakos maçında Gustavo’yu ıslıkladı

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, oyundan alınırken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanan mücadelenin 70. dakikasında oyundan alınan Luiz Gustavo, taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Maç içerisindeki gösterdiği performansa tepki gösteren sarı-lacivertli tribünler, Brezilyalı futbolcuyu saha kenarına gelene kadar ıslıkladı.

Gustavo'nun yerine oyuna Miha Zajc dahil oldu.

Fenerbahçe Olympiakos maç özeti golleri! FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇ ÖZETİ GOLLERİ!
Sarı Kanarya Kadıköyde kayıp SARI KANARYA KADIKÖY'DE KAYIP

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA