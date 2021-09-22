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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Kayserispor maçı sonrası flaş sözler: Neticeler kötü...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.09.2021 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den Kayserispor maçı sonrası flaş sözler: Neticeler kötü...

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. Maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fatih Terim karşılaşmayı değerlendirdi. Terim, "Galatasaraylılar bilmelidir ki biz doğru yoldayız, neticeler yanlış olabilir. Böyle bir karamsarlığa kapılmanın manası yok. Biz her oyuncunun ne yapmak istediğini, nasıl olduğunu biliyoruz. Hiç merak etmesinler. Galatasaraylılara söyleyeceğim, üzgünüm." ifadelerini kullandı. Ayrıntılar haberimizde...

Galatasaray'ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Sarı-Kırmızılı takım ligin 6. haftasında Kayserispor'a 3-0 yenildi. Maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fatih Terim şu ifadeleri kullandı:

BU GİBİ ŞEYLERİ ÇOK GÖRDÜK

İmparator lakaplı teknik adam, "Bir defa Hikmet Hoca bu kadar kaldığına göre herhalde anlatmıştır maçı zaten. Sağ olsun benim yerime de anlatmıştır nasılsa... Tabii puan kaybetmek istemeyiz ama futbolun içinde bunlar var. Sezon başında olması, ileride olmasından iyidir. Biz Galatasaray takımıyız, bu gibi şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını biliriz, bildik. Eski günlerimize veya oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin. Orada iki puan verdik, burada üç puan verdik... Sadece sezon başı başka puanlarda olabilirdik, olamıyoruz. 10'a yakın pozisyon bulup atamıyorsak, kalemizde tehlike yokken faul yapıp gol yersek daha fazla atmamız gerekecek. Bunları da atamazsak mağlup oluyoruz." diye konuştu.

GALATASARAYLILARA SÖYLEYECEĞİM, ÜZGÜNÜM

Terim, Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaraylılar bilmelidir ki biz doğru yoldayız, neticeler yanlış olabilir. Böyle bir karamsarlığa kapılmanın manası yok. Biz her oyuncunun ne yapmak istediğini, nasıl olduğunu biliyoruz. Hiç merak etmesinler. Galatasaraylılara söyleyeceğim, üzgünüm. Ama o kadar kritik zamanlarda o kadar gördük ki biz bunları...

Şimdi çok zaman var, biz bunları hallederiz. Kusura bakmasınlar. Lazio maçıyla son iki maç arasında büyük fark var. Bunları değiştireceğiz. Bazı oyuncuların Galatasaray adına ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı, bazı oyuncuların da fırsatlardan yararlanamadığı çok net. Biz bunların hepsini çözeriz. Burada bir sorumlu varsa onun kim olduğu açık."

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