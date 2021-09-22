Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den Kayserispor maçı sonrası flaş sözler: Neticeler kötü...

BU GİBİ ŞEYLERİ ÇOK GÖRDÜK

İmparator lakaplı teknik adam, "Bir defa Hikmet Hoca bu kadar kaldığına göre herhalde anlatmıştır maçı zaten. Sağ olsun benim yerime de anlatmıştır nasılsa... Tabii puan kaybetmek istemeyiz ama futbolun içinde bunlar var. Sezon başında olması, ileride olmasından iyidir. Biz Galatasaray takımıyız, bu gibi şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını biliriz, bildik. Eski günlerimize veya oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin. Orada iki puan verdik, burada üç puan verdik... Sadece sezon başı başka puanlarda olabilirdik, olamıyoruz. 10'a yakın pozisyon bulup atamıyorsak, kalemizde tehlike yokken faul yapıp gol yersek daha fazla atmamız gerekecek. Bunları da atamazsak mağlup oluyoruz." diye konuştu.