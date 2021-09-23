Galatasaray’da Mostafa Mohamed krizi

23 yaşındaki forvet, bu sezon ise adeta kayıplarda. Avrupa maçları dahil bu sezonki 12. resmi karşılaşmasını oynayan Mısırlı santrfor, yine gol atamadı. Şu ana kadar sıfır çeken Mohamed, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

Bu gidişle, Galatasaray Yönetimi'nin Zalamek Kulübü'nden Mostafa Mohamed'in bonservisini alması çok zor gözüküyor. 1.5 sezonluğuna kiralanan Mohamed için Zamalek'e 2 milyon Dolar ödenirken, satın alma opsiyonu da 4 milyon dolar.