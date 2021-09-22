Hatay seriye bağladı! Göztepe 0 - 2 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Süper Lig 6. hafta puan durumu
Hatayspor Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında İzmir temsilcisi Göztepe'ye konuk oldu. Mücadeleyi 2-0 kazanan Ömer Erdoğan'ın öğrencileri galibiyet serisini 4 maça yükseltti. Tamamlanan maçlar sonrasında en güncel puan durumu ve Göztepe-Hataysppor maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz...
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Göztepe ile Hatayspor Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaştı.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa düdük çaldı. Zorlu mücadeleyi 2-0 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu. Hatayspor'a galibiyeti getiren goller deneyimli hücum oyuncusu Mame Diouf'tan geldi.
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Göztepe'de Beykan Şimşek 76. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Hatayspor puanını 13'e yükseltti. Göztepe ise 5 puanda kaldı. 7. haftada Hatayspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Göztepe ise deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Kaabi, rakibini geçip topu kale önüne çevirdi. Ceza sahası içinde bulunan Diouf'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'tan oyun alanına geri döndü.
13. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe'de, Berkan Emir ceza sahasına ortaladı. Defansı aşan topla arka direkte buluşan Soner Aydoğdu, şutunu kaleye gönderdi ancak kaleci Munir topun sahibi oldu.
24. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Ndiaye topla birlikte ceza sahasına girip Yalçın Kayan'a pas verdi. Topla buluşan Yalçın Kayan şutunu attı ancak kaleci Munir topu çeldi.
30. dakikada sağ kanattan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahasına yaptığı ortadan yükselen Diouf, kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına döndü.
35. dakikada Ribeiro ile serbest vuruş kullanan Hatayspor'da ceza sahası içinde bulunan Burak Öksüz, kafayla topu kale önüne çevirdi. Diouf meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 0-1
45+2 dakikada sağ kanattan yüklenen Göztepe'de Halil Akbunar, Ndiaye ile verkaç yaparak savunma arkasına kaçtı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Hali Akbunar sağ çaprazdan şutunu attı ancak kaleci Munir topu uzanarak kornere çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Saba, sağ çaprazdan top sürerek geldiği ceza sahası yayının üzerinden şutunu attı ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
75. dakikada Göztepeli Beykan Şimşek, Kamil Ahmet Çörekçi'ye yaptığı müdahalenin ardından yapılan VAR incelemesi neticesinde hakem Suat Arslanboğa'nın gösterdiği kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
78. dakikada orta alandan gelişen Hatayspor atağında Saba, ceza sahasına girerek çizgiye yakın bir noktadan ortasını yaptı. Ceza sahasında bulunan Diouf, gelişine bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-2
90+2. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Diouf'un kale önüne çevirdiği topa dokunan Dylan'ın vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Ali Şencan xx, Ali Tuna xx
Göztepe: İrfan Can Eğribayat x, Kerim Alıcı x, Arslanagic x, Wilker x, Berkan Emir xx, Obinna xx, Soner Aydoğdu x (Jahovic dk. 79 x), Yalçın Kayan x (Beykan Şimşek dk. 63 x), Halil Akbunar x, Lourency x (Tijanic dk. 79 x), Ndiaye x (Ideye dk. 89 ?)
Yedekler: Arda Özçimen, Kahraman Demirtaş, Atınç Nukan, Burekovic, Baku
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Hatayspor: Munir xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx (Burak Çamoğlu dk. 85 ?), Fatih Kuruçuk xx, Burak Öksüz xx, Adekugbe xx, Sackey x (Mehdi dk. 26 xx), Ribeiro xx, Traore xx (Emre Çolak dk. 80 ?), Saba xx (Dylan dk. 85 ?), Kaabi xx (Kamara dk. 80 ?), Diouf xxx
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bülent Cevahir , Eren Fansa, Muhammed Mert, Sadık Baş
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Diouf (dk. 35 ve dk.78) (Hatayspor)
Kırmızı Kart: Beykan Şimşek (dk. 75) (Göztepe)
Sarı Kartlar: Adekugbe, Burak Öksüz, Diouf (Hatayspor), Arslanagic, Berkan Emir (Göztepe)
SÜPER LİG 6. HAFTA PUAN DURUMU
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