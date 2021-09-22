Hatay seriye bağladı! Göztepe 0 - 2 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Süper Lig 6. hafta puan durumu

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Saba, sağ çaprazdan top sürerek geldiği ceza sahası yayının üzerinden şutunu attı ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

75. dakikada Göztepeli Beykan Şimşek, Kamil Ahmet Çörekçi'ye yaptığı müdahalenin ardından yapılan VAR incelemesi neticesinde hakem Suat Arslanboğa'nın gösterdiği kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

78. dakikada orta alandan gelişen Hatayspor atağında Saba, ceza sahasına girerek çizgiye yakın bir noktadan ortasını yaptı. Ceza sahasında bulunan Diouf, gelişine bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-2

90+2. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Diouf'un kale önüne çevirdiği topa dokunan Dylan'ın vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.





Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Ali Şencan xx, Ali Tuna xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat x, Kerim Alıcı x, Arslanagic x, Wilker x, Berkan Emir xx, Obinna xx, Soner Aydoğdu x (Jahovic dk. 79 x), Yalçın Kayan x (Beykan Şimşek dk. 63 x), Halil Akbunar x, Lourency x (Tijanic dk. 79 x), Ndiaye x (Ideye dk. 89 ?)

Yedekler: Arda Özçimen, Kahraman Demirtaş, Atınç Nukan, Burekovic, Baku

Teknik Direktör: Nestor El Maestro



Hatayspor: Munir xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx (Burak Çamoğlu dk. 85 ?), Fatih Kuruçuk xx, Burak Öksüz xx, Adekugbe xx, Sackey x (Mehdi dk. 26 xx), Ribeiro xx, Traore xx (Emre Çolak dk. 80 ?), Saba xx (Dylan dk. 85 ?), Kaabi xx (Kamara dk. 80 ?), Diouf xxx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bülent Cevahir , Eren Fansa, Muhammed Mert, Sadık Baş

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Diouf (dk. 35 ve dk.78) (Hatayspor)

Kırmızı Kart: Beykan Şimşek (dk. 75) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Adekugbe, Burak Öksüz, Diouf (Hatayspor), Arslanagic, Berkan Emir (Göztepe)

SÜPER LİG 6. HAFTA PUAN DURUMU