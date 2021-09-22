Kayserispor - Galatasaray CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 5.haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk oluyor. Ligde son 3 haftadır galip gelemeyen Galatasaray, Kayserispor karşısında kazanarak galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Kayserispor - Galatasaray maçı canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Kayseri deplasmanında! Sarı Kırmızılılar mücadelede galip gelerek yeni bir sayfa açmak istiyor.
BERKAN, CICALDAU VE HALİL DERVİŞOĞLU YOK
Son üç haftada kazanabileceği 9 puanın sadece 2'sini alabilen Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. Bu nedenle sarı-kırmızılılar Kayseri maçına büyük önem verirken teknik direktör Fatih Terim bugün takımda önemli değişikler yapacak. Tecrübeli hoca, takıma katıldıktan sonra tüm maçlarda görev yapan Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu'nu maç kadrosuna almadı. Bu oyuncuların yerine Aytaç Kara, Feghouli ve Mostafa Mohamed'in görev yapması bekleniyor. Ayrıca formsuz Taylan da kulübeye çekilecek Aytaç forma şansı bulacak.
EKSİKLER CAN SIKIYOR
Galatasaray'da Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı fiziki müdahaleden dolayı 8 maç ceza alan Marcao, Kayserispor karşılaşmasında da oynayamayacak. Sakatlıkları devam eden Arda Turan ve Sacha Boey, Kayseri ile oynanacak mücadelede yer alamayacak. Ayrıca sağ elindeki kırık nedeniyle özel bir atel ile antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz da kadroya dahil edilmedi.
KAYSERİSPOR-GALATASARAY 11'LER
Kayserispor:
Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Aytaç, Emre Kılınç, Morutan, Feghouli, Kerem, Mohamed.
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