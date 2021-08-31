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Sır gibi saklanan o isim ortaya çıktı! Fenerbahçe'den transfer hamlesi

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
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Sır gibi saklanan o isim ortaya çıktı! Fenerbahçe’den transfer hamlesi

Forvet hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını gizlilikle sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu futbolcuyla anlaşması an meselesi... İşte o isim ve transfer gelişmesindeki son durum.

Son olarak Rennes forması giyen M'Baye Niang'ın Fenerbahçe'nin yeni santrforu olması an meselesi.

Daha önce Milan, Torino, Ahli ve Rennes formaları giyen 26 yaşındaki M'Baye Niang'ın mevkii santrfor ancak forvet hattında sağ ve sol kanatta da etkili oluyor. Fenerbahçe Kulübü resmi tekliflerini iletirken kiralık veya satın alma seçeneklerinde iki ihtimale de hazırlıklı.

Sarı-lacivertliler bu transferi sonlardımaya çalışırken imzaların çok yakın olduğu öğrenildi.

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