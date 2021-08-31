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Süper Lig'de tecrübeli teknik adamın görevine son verildi

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
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Süper Lig’de tecrübeli teknik adamın görevine son verildi

Adana Demirspor ve Alanyaspor'un ardından Göztepe'de teknik direktörü ile yollarını ayırdı. İzmir temsilcisi Ünal Karaman ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

Son dakika spor haberi: Göztepe Teknik Direktör Ünal Karaman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İzmir ekibi, 3 haftası geride kalan Süper Lig'de 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor Samet Aybaba ile Alanyaspor ise Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

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