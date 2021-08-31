Süper Lig’de tecrübeli teknik adamın görevine son verildi

Son dakika spor haberi: Göztepe Teknik Direktör Ünal Karaman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İzmir ekibi, 3 haftası geride kalan Süper Lig'de 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor Samet Aybaba ile Alanyaspor ise Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.