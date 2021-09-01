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Galatasaray'da Mostafa Mohamed transferi iptal oldu

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Giriş Tarihi: 01.09.2021 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021
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Galatasaray’da Mostafa Mohamed transferi iptal oldu

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in Bordeaux transferi iptal oldu. Mısırlı oyuncu sağlık kontrollerini geçmesine rağmen yıldız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Zamalek, sarı kırmızılıların satın alma opsiyonunu zamanında ödememesi sebebiyle opsiyonu etkileştirmedi.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in Bordeaux transferi iptal oldu.

A Spor'un haberine göre; yıldız oyuncu, Fransa'ya gitti ve Bordeaux için sağlık kontrollerinden geçti. Galatasaray'ın bonservisini Zamalek'ten almasını bekleyen Mohamed, olumsuz cevap aldı.

ZAMALEK REDDETTİ

Haberin detayında, Galatasaray'ın 'satın alma opsiyonunu zamanında ödememesi' nedeniyle opsiyonu şu anda etkinleştirmeyi reddettiği bilgisi verildi. Ayrıca Zamalek'in transferden daha fazla pay isteği de vurgulandı.

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