Galatasaray’da Mostafa Mohamed transferi iptal oldu

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in Bordeaux transferi iptal oldu.

A Spor'un haberine göre; yıldız oyuncu, Fransa'ya gitti ve Bordeaux için sağlık kontrollerinden geçti. Galatasaray'ın bonservisini Zamalek'ten almasını bekleyen Mohamed, olumsuz cevap aldı.