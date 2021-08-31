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Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz ihraç mı edildi? İşte alınan karar

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
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Galatasaray’ın eski başkanı Mustafa Cengiz ihraç mı edildi? İşte alınan karar

Sarı kırmızılıların eski başkanlarından Mustafa Cengiz hakkında ihraç istemi sonrası hareketli günler yaşanmıştı. Galatasaray yönetim kurulu sözcüsü Remzi Sanver, Cengiz ile ilgili disiplin kurulu tarafından alınan kararı duyurdu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da, eski başkan Mustafa Cengiz'in ihracı gündeme gelmişti. Bazı kulüp üyelerinin talep ettiği bu istek sonrası gözler Burak Elmas ve yönetimine çevrilmişti.

Sarı kırmızılıların yönetim kurulu sözcüsü Remzi Sanver, "Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetimi hakkında oy birliğiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Yönetim kurulumuz da oy çokluğuyla ceza tayinine gerek olmadığına karar verdi." dedi.

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