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Filenin Sultanları yarı finalde | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye 3-0 Polonya

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Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
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Filenin Sultanları yarı finalde | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye 3-0 Polonya

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale çıkmaya hak kazandı.

Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya ile karşılaştı.

Bulgaristan'ın Filibe kentindeki karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye oldu.

Sette 5 ACE'e imza atan millilerde Ebrar Karakurt 6 sayıyla yıldızlaştı ve ay-yıldızlılar ilk seti 25-18 kazandı.

Karşılaşmanın ikinci setinde gücünü iyice sahaya yansıtan Türkiye, 25-14'lük skorla setlerde skoru 2-0 yaptı. Çekişmeli geçen son seti de 25-23 kazanan Milliler rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Milli Takım yarı finalde 1 Eylül Çarşamba günü oynanacak Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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