Son dakika: Beşiktaş'ın Şampiyon Ligi fikstürü belli oldu | İlk maçı evinde oynuyor
Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş; Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon ile eşleşmişti. Siyah-beyazlıların Devler Ligi fikstürü belli oldu. Temsilcimiz ilk maçı evinde Borussia Dortmund ile oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda yer alacak Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.
Siyah-beyazlılar Devler Ligi'nde 15 Eylül tarihinde start verecek ve ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk edecek.
İşte Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü:
15 Eylül | Beşiktaş-Dortmund
28 Eylül | Ajax-Beşiktaş
19 Ekim | Beşiktaş-Sporting
3 Kasım | Sporting-Beşiktaş
24 Kasım | Beşiktaş-Ajax
7 Aralık | Dortmund-Beşiktaş