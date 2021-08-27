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Son dakika: Beşiktaş'ın Şampiyon Ligi fikstürü belli oldu | İlk maçı evinde oynuyor

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Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyon Ligi fikstürü belli oldu | İlk maçı evinde oynuyor

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş; Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon ile eşleşmişti. Siyah-beyazlıların Devler Ligi fikstürü belli oldu. Temsilcimiz ilk maçı evinde Borussia Dortmund ile oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda yer alacak Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.

Siyah-beyazlılar Devler Ligi'nde 15 Eylül tarihinde start verecek ve ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk edecek.

İşte Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü:

15 Eylül | Beşiktaş-Dortmund
28 Eylül | Ajax-Beşiktaş
19 Ekim | Beşiktaş-Sporting
3 Kasım | Sporting-Beşiktaş
24 Kasım | Beşiktaş-Ajax
7 Aralık | Dortmund-Beşiktaş

3 penaltı 5 gollü maçta kazanan ev sahibi 3 PENALTI 5 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN EV SAHİBİ
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