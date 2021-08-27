Adana Demirspor 1-1 Konyaspor (ÖZET İZLE)

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Adana Demirspor'la Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Adana Demirspor'un golünü 59. dakikada Assombalonga atarken, Konyaspor'un golü ise 83. dakikada Abdulkerim Bardakçı'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 2 puana yükseldi. Konyaspor ise namağlup serisini sürdürdü ve 7 puana ulaştı.