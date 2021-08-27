Galatasaray’da yaprak dökümü! Ayrılıklar peş peşe açıklandı

Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un Keçiörengücü'ne kiralandığını resmen açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp, 20 yaşındaki forvetin TFF 1. Lig ekibi Ankra Keçiörengücü'ne 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un bir senelik geçici transferi için Ankara Keçiören kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Profesyonel futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un bir senelik geçici transferi için @ankara_kg kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz. pic.twitter.com/dvRx4kyNkI — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 27, 2021

Öte yandan sarı kırmızılılar Jesse Sekidika'nın da Belçika Ligi ekibi OH Leuven'e kiralandığını TFF'ye bildirdi.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezonda kadroda düşünmediği Jesse Sekidika'nın yeni adresi belli oldu.

Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Belçika Ligi takımlarından Oud-Heverlee Leuven ile anlaştı ve ayrılık Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.

Jesse Sekidika, bir sezon Belçika ekibinde kiralık olarak forma giyecek. Oud-Heverlee Leuven, Sekidika için Galatasaray'a 300 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Nijeryalı ismin maaşını sezon sonuna kadar Belçika ekibi ödeyecek.