Galatasaray Olimpiu Morutan'ın lisansını çıkarttı: Rumen oyuncu Kasımpaşa'ya karşı forma giyebilecek
Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, karşılaşma öncesinde yeni transfer Olimpiu Morutan'ın lisansını çıkarttığını açıkladı. Rumen oyuncunun karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.
Galatasaray'ın FCSB'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Olimpiu Morutan'un lisansı çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından Romanyalı maestronun, Galatasaray'ın Süper Lig'in 3. haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçında boy göstermesi bekleniyor.
Eski takımı FCSB'de ilk 11 oyuncusu olan Rumen orta sahanın forma giymek için çok istekli olduğu öğrenilirken, Teknik patron Fatih Terim'in genç futbolcuyu karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna almasının muhtemel olduğu gelen bilgiler arasında.