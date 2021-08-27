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Son dakika transfer haberi: Cristiano Ronaldo Manchester United'a transfer oldu

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Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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Son dakika transfer haberi: Cristiano Ronaldo Manchester United’a transfer oldu

Manchester United tarafından yapılan son dakika açıklamasında Juventus'tan Cristiano Ronaldo'nun transfer edildiği duyuruldu. Transferi "Evine hoşgeldin" notuyla açıklayan Manchester ekibinin teknik direktörü Solskjaer de Portekizli yıldızı United'a davet etmiş ve "O bizim efsanemiz, Juventus'tan ayrılırsa nerede olduğumuzu biliyor." demişti. Ronaldo İngiliz ekibiyle 3 kez Premier Lig, 1 kez Şampiyonlar Ligi 1 kez FA Cup kazanmıştı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, eski futbolcusu Cristiano Ronaldo'yu 12 yıl sonra yeniden renklerine bağladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Juventus takımında forma giyen 36 yaşındaki futbolcunun transferi için siyah-beyazlı kulüple anlaşma sağlandığı kaydedildi.

UNITED TRANSFERİ BÖYLE DUYURDU

Manchester ekibinin sosyal medya hesabından "Evine hoş geldin" mesajı paylaşılırken, internet sitesinde de kulüpteki herkesin Ronaldo'nun dönüşünü dört gözle beklediği belirtildi.

25 MİLYON BONSERVİS

İngiliz temsilcisinin transfer için Juventus'a 25 milyon avro, Ronaldo'ya ise iki yıllık sözleşme teklif ettiği basına yansıdı.

118 GOL

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

2003 yılında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Ronaldo, Manchester United'da geçirdiği altı sezonda tüm kulvarlarda 292 maça çıktı ve 118 gol attı.

Portekizli yıldız, Manchester United formasıyla Premier Lig'de 3, Lig Kupası'nda 2, Federasyon Kupası, Community Shield, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer kez şampiyonluk kazandı.

UNITED KUPA KOLEKSİYONU

Cristiano Ronaldo, Manchester ekibi ile 3 kez Premier Lig, 1 kez Şampiyonlar Ligi 1 kez FA Cup kazanırken Premier Lig'de gol kralı ve en iyi oyuncu gibi ödüller kazanmıştı.

"O BİZİM EFSANEMİZ"

Cristiano Ronaldo'nun City'ye imza atması beklenirken Manchester United teknik direktörü Solskjaer de Portekizli yıldızı United'a davet etmiş ve "O bizim efsanemiz, Juventus'tan ayrılırsa nerede olduğumuzu biliyor." ifadelerini kullanmıştı.

AYRILMAK İSTEDĞİNİ SÖYLEDİ

Massimiliano Allegri "Cristiano Ronaldo bana artık Juventus için oynamayı istemediğini söyledi. Ronaldo'nun ayrılması beni hayal kırıklığına uğratmadı. Cristiano seçimini yaptı." ifadelerini kullandı.

RONALDO TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Ronaldo takım arkadaşlarıyla vedalaşmak bugün için tesislere geldi. Torino'daki son gününü geçiren Bugünkü antrenmana katılmayan Ronaldo daha sonra arabasıyla tesislerden ayrıldı.

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