Antalyaspor 3-2 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU ÖZET

Üç penaltı ve beş gole sahne olan maçta Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Ligin ilk iki haftasında birer puan toplayabilen iki ekibin karşılaşmasında kazanan Antalyaspor oldu. Antalyaspor mücadelenin 18. dakikasında yeni transferi Haji Wright'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İKİNCİ YARIDA ÜÇ PENALTI KARARI

İlk yarı 1-0 sona ererken ikinci yarının başında elle oynama sonucu kırmızı-beyazlılar penaltı kazandı. Haji Wright bu kez penaltıdan skoru buldu ve 54. dakikada durumu 2-0 yaptı.

Çaykur Rizespor 64. dakikada Damjan Djokovic'in golüyle farkı bire indirdi.

90+1. dakikada Çaykur Rizespor serbest vuruş kazandı ancak devamında VAR incelemesinin ardından ceza sahası içinde olduğu belirtilerek karar penaltıya dönüştü.

90+3. dakikada Djokovic penaltıdan skoru 2-2'ye eşitledi.

Mücadelenin son dakikalarında Antalyaspor köşe vuruşu kullanırken Dabo'nun rakibine yaptığı müdahale sonrası bir kez daha penaltı kararı çıktı.

Haji Wright bir kez daha topun başına geçti ve 90+10. dakikada attığı golle sonucu belirledi. Antalyaspor 3-2 kazanırken Haji Wright hat-trick yaptı.

Son düdüğün ardından Antalyaspor 3-2 kazanırken ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4'e yükseltti. Rizespor ise 1 puanda kaldı.

İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri Şahin, Poli, Gökdeniz, Milosevic, Mukairu, Wright.

Ç. Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Gökhan Gönül, Holmen, Cemali, Yasin, Dokovic, Tyler Boyd, Alper Potuk, Sabo, Dabo.

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