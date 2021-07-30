Lewis Hamilton'dan Türkiye paylaşımı! Dua ediyorum
Formula 1'in yıldız ismi Lewis Hamilton'dan Türkiye ve orman yangını paylaşımı. Sosyal medya platformu Instagram'dan bir mesaj yayınlayan Hamilton, "Türkiye ve gezegenimiz için dua ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Formula 1'de Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, ülkemizdek yangın felaketiyle ilgili bir paylaşım yaptı.
Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton, son günlerde ülkemizde çıkan orman yangınlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı.
23.2 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yapan 'Sir' unvanlı Lewis Hamilton, "Türkiye ve gezegenimiz için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.
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