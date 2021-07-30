Beşiktaş Valentine Rosier transferini resmen açıkladı! Yıldız oyuncu siyah beyazlı formayı giymeye devam edecek

BAZI ANLAR PARADAN DEĞERLİDİR



"Burada hissettiklerim paha biçilemezdi. Bunların karşılıklı olduğunu biliyorum. Çünkü ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Çok sevdik be abi." Hayatımda ilk kez kalbimin sesini dinlemem gerektiğini hissettim. Çünkü bazı anlar paradan değerlidir."

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