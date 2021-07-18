Son dakika: Galatasaray, Berkan Kutlu için Alanyaspor ile anlaştı

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Berkan Kutlu için kulübü ve oyuncuyla her konuda anlaştı.

TRT Spor'un son dakika olarak verdiği haberde, sarı kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Süper Lig'deki ilk sezonunda tam 38 maça çıkan 23 yaşındaki orta saha, 3 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.