19 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Galatasaray, Berkan Kutlu için Alanyaspor ile anlaştı

Son dakika: Galatasaray, Berkan Kutlu için Alanyaspor ile anlaştı

SPOR
Giriş Tarihi: 19.07.2021
ABONE OL
Son dakika: Galatasaray, Berkan Kutlu için Alanyaspor ile anlaştı

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yu 3 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı. Genç oyuncu geçtiğimiz sezon dikkat çeken bir performansa imza atmıştı.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Berkan Kutlu için kulübü ve oyuncuyla her konuda anlaştı.

TRT Spor'un son dakika olarak verdiği haberde, sarı kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Süper Lig'deki ilk sezonunda tam 38 maça çıkan 23 yaşındaki orta saha, 3 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.

Galatasaray PSVyi elerse kimlerle karşılaşabilir? Cimbomun muhtemel rakipleri belli oldu GALATASARAY PSV'Yİ ELERSE KİMLERLE KARŞILAŞABİLİR? CİMBOM'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU
İşte Fatih Terimin alacağı maaş İŞTE FATİH TERİM'İN ALACAĞI MAAŞ
Galatasaray Rachid Ghezzalı bitirdi! GALATASARAY RACHİD GHEZZAL'I BİTİRDİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA