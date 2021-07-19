Transfer haberleri peş peşe geldi! Galatasaray Süper Lig ekibinin genç yıldızıyla anlaştı

Galatasaray'da transferde bombaları art arda patlatıyor. 2021/2022 sezonu öncesi Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, Udinese forması giyen Jens Stryger Larsen ile anlaşma sağlamıştı. Akşam saatlerinde Fatih Terim'in ısralar istediği Danimarkalı sağ bekin hafta içi İstanbul'a gelmesinin beklendiği açıklandı. Öte yandan gecenin ilerleyen saatlerine doğru bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Sarı kırmızlılar Süper Lig ekibinin genç yıldızıyla anlaşmaya vardı. Ayrıntıları ise A Spor muhabiri Emre Kaplan, canlı yayında açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alanyaspor forması giyen orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile her konuda anlaşma sağladı.

Konuyla ilgili detayları aktaran A Spor muhabiri Emre Kaplan "Oyuncu tarafıyla ilgili bir problem yok, Galatasaray ile Alanyaspor büyük ölçüde anlaştı. Sarı-kırmızılılar Berkan Kutlu için 2.5 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir rakam ödeyecek. Bitti dememiz çok yanlış olmaz. Galatasaray, Berkan Kutlu'yu çok kısa süre içerisinde kadrosuna katacak gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.