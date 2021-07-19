19 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Transfer haberleri peş peşe geldi! Galatasaray Süper Lig ekibinin genç yıldızıyla anlaştı

Transfer haberleri peş peşe geldi! Galatasaray Süper Lig ekibinin genç yıldızıyla anlaştı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.07.2021 00:49
Güncelleme:19.07.2021 00:49
Galatasaray'da transferde bombaları art arda patlatıyor. 2021/2022 sezonu öncesi Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, Udinese forması giyen Jens Stryger Larsen ile anlaşma sağlamıştı. Akşam saatlerinde Fatih Terim'in ısralar istediği Danimarkalı sağ bekin hafta içi İstanbul'a gelmesinin beklendiği açıklandı. Öte yandan gecenin ilerleyen saatlerine doğru bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Sarı kırmızlılar Süper Lig ekibinin genç yıldızıyla anlaşmaya vardı. Ayrıntıları ise A Spor muhabiri Emre Kaplan, canlı yayında açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alanyaspor forması giyen orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile her konuda anlaşma sağladı.

Konuyla ilgili detayları aktaran A Spor muhabiri Emre Kaplan "Oyuncu tarafıyla ilgili bir problem yok, Galatasaray ile Alanyaspor büyük ölçüde anlaştı. Sarı-kırmızılılar Berkan Kutlu için 2.5 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir rakam ödeyecek. Bitti dememiz çok yanlış olmaz. Galatasaray, Berkan Kutlu'yu çok kısa süre içerisinde kadrosuna katacak gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Yeni transferi canlı yayında duyurdu YENİ TRANSFERİ CANLI YAYINDA DUYURDU
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray'da transfer haberleri peş peşe geldi
Galatasaray'da transfer haberleri peş peşe geldi
Yeni transferi canlı yayında duyurdu
Yeni transferi canlı yayında duyurdu
Maç sırasında silahlı saldırı
Maç sırasında silahlı saldırı
Canlı yayında açıkladı! 5 ismin bileti kesildi
Canlı yayında açıkladı! 5 ismin bileti kesildi
Fatih Terim'in yıllık kazancı belli oldu
Fatih Terim'in yıllık kazancı belli oldu
Beykoz'un 113 yıllık futbol takımı A Haber'de
Beykoz'un 113 yıllık futbol takımı A Haber'de
Olimpiyat kafilesi Tokyo yolcusu!
Olimpiyat kafilesi Tokyo yolcusu!
Trabzonspor 5-3 Ümraniyespor MAÇ SONUCU-ÖZET
Trabzonspor 5-3 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İşte Beşiktaş'ın yeni formaları
İşte Beşiktaş'ın yeni formaları
Murat Sancak açıkladı! David Luiz ile görüşüyoruz Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak David Luiz ile görüştüklerini açıkladı
Murat Sancak açıkladı! "David Luiz ile görüşüyoruz" Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak David Luiz ile görüştüklerini açıkladı
Yunanistan PCR skandalına ne diyor?
Yunanistan "PCR" skandalına ne diyor?
Göztepe'den ilginç forma tanıtımı!
Göztepe'den ilginç forma tanıtımı!
Daha Fazla Video Göster