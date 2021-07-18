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Galatasaray PSV'yi elerse kimlerle karşılaşabilir? Cimbom'un muhtemel rakipleri belli oldu
21 Temmuz Çarşamba günü PSV Eindhoven ile Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın turu geçmesi ya da elenmesi halinde Avrupa'da karşılaşacağı muhtemel rakipler belirlendi. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...
Giriş Tarihi: 18.07.2021 22:07Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 22:08