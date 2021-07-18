Galatasaray PSV'yi elerse kimlerle karşılaşabilir? Cimbom'un muhtemel rakipleri belli oldu

21 Temmuz Çarşamba günü PSV Eindhoven ile Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın turu geçmesi ya da elenmesi halinde Avrupa'da karşılaşacağı muhtemel rakipler belirlendi. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...