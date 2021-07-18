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Haberler Galeri Galatasaray PSV'yi elerse kimlerle karşılaşabilir? Cimbom'un muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray PSV'yi elerse kimlerle karşılaşabilir? Cimbom'un muhtemel rakipleri belli oldu

21 Temmuz Çarşamba günü PSV Eindhoven ile Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın turu geçmesi ya da elenmesi halinde Avrupa'da karşılaşacağı muhtemel rakipler belirlendi. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

Giriş Tarihi: 18.07.2021 22:07 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 22:08
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Galatasaray PSV'yi elerse kimlerle karşılaşabilir? Cimbom'un muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçında PSV ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar bu turu geçemezse UEFA Avrupa Ligi için ön eleme turuna katılacak.

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Galatasaray PSV'yi elerse kimlerle karşılaşabilir? Cimbom'un muhtemel rakipleri belli oldu

İşte sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi elemelerinde yoluna devam etmesi halinde karşılaşabileceği rakipleri;

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Galatasaray PSV'yi elerse kimlerle karşılaşabilir? Cimbom'un muhtemel rakipleri belli oldu

Shakhtar Donetsk, Monaco, Benfica, (Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibi)

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Galatasaray PSV'yi elerse kimlerle karşılaşabilir? Cimbom'un muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi halinde karşılaşabileceği rakipler;

Jablonec, St Johnstone, Anorthosis

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Galatasaray PSV'yi elerse kimlerle karşılaşabilir? Cimbom'un muhtemel rakipleri belli oldu

Öte yandan Galatasaray'ın Olympiakos'a karşı oynamayı planladığı ancak iptal olan hazırlık maçı öncesinde yaşanan kriz nedeniyle sarı kırmızılıların Avrupa'da eşleşebileceği rakipler merak ediliyor. Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ederse ön eleme turunda Rum ekibi Anorthosis ile karşı karşıya gelebilir.