18 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray Fatih Terim ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! İşte Fatih Terim'in alacağı maaş

Galatasaray Fatih Terim ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! İşte Fatih Terim'in alacağı maaş

SPOR
Giriş Tarihi: 18.07.2021 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021
ABONE OL
Galatasaray Fatih Terim ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! İşte Fatih Terim'in alacağı maaş

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada teknik direktör Fatih Terim ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Deneyimli teknik adam 2024 yılına kadar sarı kırmızılıların başınada olacak. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Fatih Terim'in maaşı da açıklandı.

Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılı kulüp yapılan anlaşmayı TFF'ye bildirdi.

A Spor'un haberine göre Terim Mayıs 2024 yılına kadar Galatasaray'ın başında olacak. Yapılan sözleşmenin ardından deneyimli hocanın alacağı maaş da belli oldu. Cimbom Fatih Terim'e yıllık 3 milyon Euro maaş ödeyecek.

Fatih Terimin yıllık kazancı belli oldu FATİH TERİM'İN YILLIK KAZANCI BELLİ OLDU

Galatasaray Rachid Ghezzalı bitirdi! GALATASARAY RACHİD GHEZZAL'I BİTİRDİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA