Galatasaray Fatih Terim ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! İşte Fatih Terim'in alacağı maaş
Galatasaray tarafından yapılan açıklamada teknik direktör Fatih Terim ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Deneyimli teknik adam 2024 yılına kadar sarı kırmızılıların başınada olacak. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Fatih Terim'in maaşı da açıklandı.
Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılı kulüp yapılan anlaşmayı TFF'ye bildirdi.
A Spor'un haberine göre Terim Mayıs 2024 yılına kadar Galatasaray'ın başında olacak. Yapılan sözleşmenin ardından deneyimli hocanın alacağı maaş da belli oldu. Cimbom Fatih Terim'e yıllık 3 milyon Euro maaş ödeyecek.