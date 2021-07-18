Galatasaray Fatih Terim ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! İşte Fatih Terim'in alacağı maaş

Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılı kulüp yapılan anlaşmayı TFF'ye bildirdi.

A Spor'un haberine göre Terim Mayıs 2024 yılına kadar Galatasaray'ın başında olacak. Yapılan sözleşmenin ardından deneyimli hocanın alacağı maaş da belli oldu. Cimbom Fatih Terim'e yıllık 3 milyon Euro maaş ödeyecek.