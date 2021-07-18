Galatasaray'a PSV Eindhoven maçı öncesi Falcao'dan kötü haber

Galatasaray Kulübü, sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun antrenmanda yer almadığını açıkladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.



Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

FALCAO ANTRENMANDA YER ALMADI



Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sakatlığı bulunan Radamel Falcao, antrenmanda yer almadı.



Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz, takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, PSV Eindhoven maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.