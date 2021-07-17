Galatasaray Rachid Ghezzal ve Leicester City ile anlaştı!

GHEZZAL'IN BONSERVİSİ VE MAAŞI NE OLACAK?

29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 2 milyon 650 bin Euro yıllık garanti ücret ve performans bonusları içeren bir teklif karşılığı anlaşan Galatasaray, Leicester City ile de bonservis için 2 milyon Euro peşin artı 1'er milyon Euro'dan 2 taksit olmak üzere toplam 4 milyon Euro'ya el sıkıştı.