Galatasaray Rachid Ghezzal ve Leicester City ile anlaştı!
Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal ile anlaştığını belirtildi. Ghezzal ve Leicester City anlaşan sarı kırmızılılar iki tarafla da el sıkıştı. Galatasaray'ın hedefi Ghezzal'ı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak PSV maçı kadrosuna dahil edebilmek. İşte Galatasaray'ın Ghezzal'a sunduğu teklif...
Siyah-beyazlıların yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği Cezayirli oyuncuya kanca atan Aslan, transferde mutlu sona ulaştı.
Limit sıkıntısı yaşayan Beşiktaş'ın yıllık 2.5 milyon Euro'dan yukarı çıkamaması, Ghezzal'ın menajerinin bu rakamı reddetmesi ve Galatasaray'ın limit konusunda daha rahat olması, ibreyi Cimbom'a çevirdi.
Yıllık ücret konusunda anlaşma tamam. Bu transferde hedef Ghezzal'ı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak PSV maçı kadrosuna dahil edebilmek.
GHEZZAL'IN BONSERVİSİ VE MAAŞI NE OLACAK?
29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 2 milyon 650 bin Euro yıllık garanti ücret ve performans bonusları içeren bir teklif karşılığı anlaşan Galatasaray, Leicester City ile de bonservis için 2 milyon Euro peşin artı 1'er milyon Euro'dan 2 taksit olmak üzere toplam 4 milyon Euro'ya el sıkıştı.
Bu transferin sonuçlanması için geri sayıma geçen Galatasaray, İngiltere'den onay aldığı anda; PSV Eindhoven ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları için UEFA'ya verilecek listeye Ghezzal'ın ismini ekleyecek.
ALIOSKI'DEN VEZGEÇİLDİ!
Galatasaray, sol bek konusunda ise Makedon oyuncu Alioski ile transfer döneminin başından beri görüşüyordu. Makedon oyuncu, yıllık ücret ve imza parası yüksek rakamlar talep edince Sarı-kırmızılılar transferden vazgeçti.
Alioski tarafı 2.5 milyon euro yıllık ücret istedi ve sürecin çok uzaması nedeniyle transfer görüşmeleri sona erdi.
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