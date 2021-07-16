Trabzonspor Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor

TARAFLAR 5 MİLYON TL'YE ANLAŞTI

A Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre, serbest statüde bulunan 32 yaşındaki Köybaşı ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bir görüşme yaptığı ve oyuncuya, "Seni kadroda düşünüyorum. Bir yere gitme. Benden haber bekle" dediği öğrenildi.