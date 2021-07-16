Trabzonspor Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor
Transfer sezonunun hızlı ekibi Trabzonspor sol bek için çalışmalarına hız verdi. Bordo mavililerin Fenerbahçe'nin eski yıldızını markaja aldığı ortaya çıktı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın oyuncuya "Benden haber bekle" dediği ortaya çıktı.
Trabzonspor'da sol bek arayışı sürerken bordo-mavililerin önceliği bu bölgeye yabancı bir isim almak. Birger Meling ve Dalbert gibi isimlere teklif götüren Bordo-Mavililerin, yeni yabancı kuralı nedeniyle bir de Türk oyuncuyla görüşme halinde olduğu kaydedildi.
TARAFLAR 5 MİLYON TL'YE ANLAŞTI
A Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre, serbest statüde bulunan 32 yaşındaki Köybaşı ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bir görüşme yaptığı ve oyuncuya, "Seni kadroda düşünüyorum. Bir yere gitme. Benden haber bekle" dediği öğrenildi.
Bu nedenle Hatay, Rize ve Giresun'un tekliflerini beklemeye alan tecrübeli futbolcunun da Trabzon yönetimiyle 5 milyon TL'ye ön anlaşma yaptığı aktarıldı.
KENDİSİNE İYİ BAKARSA ÇOK FAYDALI OLUR
İsmail Köybaşı deneyimli bir oyuncu. Hangi takımda görev aldıysa sahaya çıkınca elinden gelini fazlasıyla yapar. Zaman zaman sakatlık problemleri yaşadı.
Yurt dışında da La Liga ekiplerinden Granada forması giydi. Trabzonspor'da kendisine iyi bakarsa ve sakatlık problemi çıkmazsa çok faydalı bir transfer olur.
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