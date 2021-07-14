Trabzonspor - Ümraniyespor - CANLI YAYIN
Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Bordo Mavili ekip, Ümraniyespor maçında eksiklerini görme şansına sahip olacak. Trabzonspor - Ümraniyespor karşılaşmasını ahaber.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Trabzonspor - Ümraniyespor canlı izle...
Trabzonspor yeni sezon öncesi hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Muhammet Taha, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Tunahan, A. Parmak, Flavio, Yusuf, Salih, Koray
Ümraniyespor: Burak, Vrsajevic, Mustafa Eser, Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan, Yunus Emre Mertoğlu, Yusuf Emre Gültekin, Onur, Tahsin, Kehinde