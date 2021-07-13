Canlı I Spor Toto Süper Lig'de fikstür çekimi başladı! Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor fikstürü I Derbiler hangi haftada oynanacak
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi yapıldı. Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla devam edilecek. Sezonun ilk derbisi olan Trabzonspor-Galatasaray maçı ligin 4.haftasında oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi gerçekleştiriliyor. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi saat 19.00'da başladı.
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.
SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM OLACAK?
Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacak.
Ligin ilk haftasında Adana Demirspor-Fenerbahçe, Giresunspor-Galatasaray, Beşiktaş Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmaları oynanacak.
1.HAFTA
Giresunspor - Galatasaray
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
Hatayspor - Kasımpaşa
Adana Demirspor - Fenerbahçe
Antalyaspor - Göztepe
Altay - Kayserispor
Karagümrük - Gaziantep FK
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
DG Sivasspor - İH Konyaspor
Başakşehir - Alanyaspor
SEZONUN İLK DERBİSİ TRABZONSPOR-GALATASARAY!
2021-2022 sezonunun ilk derbisi 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak.
İşte Süper Lig'de derbi tarihleri:
4. hafta | Trabzonspor - Galatasaray
9. hafta | Trabzonspor -Fenerbahçe
10. hafta | Beşiktaş - Galatasaray
12. hafta | Beşiktaş - Trabzonspor
13. hafta | Galatasaray - Fenerbahçe
17. hafta | Fenerbahçe - Beşiktaş
1. hafta:
Giresunspor-Galatasaray
Fatih Karagümrük-Gaziantep
Beşiktaş- Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe
Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor
Adana Demirspor-Fenerbahçe
Medipol Başakşehir-Alanyaspor
Altay-Kayserispor
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa
2. hafta:
İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir
Göztepe-Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük
Kasımpaşa-Giresunspor
Kayserispor-Adana Demirspor
Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor
Trabzonspor-Sivasspor
Galatasaray-Atakaş Hatayspor
Gaziantep-Beşiktaş
Alanyaspor-Altay
3. hafta:
Medipol Başakşehir-Kayserispor
Atakaş Hatayspor-Alanyaspor
Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor
Giresunspor-Trabzonspor
Altay-Fenerbahçe
Beşiktaş-Fatih Karagümrük
Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor
Kasımpaşa-Galatasaray
Yeni Malatyaspor-Gaziantep
Sivasspor-Göztepe
4. hafta:
Göztepe-Medipol Başakşehir
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor
Trabzonspor-Galatasaray
Alanyaspor-Giresunspor
İttifak Holding Konyaspor-Altay
Fatih Karagümrük-Adana Demirspor
Kayserispor-Kasımpaşa
Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor
Fenerbahçe-Sivasspor
Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor
5. hafta:
Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş
Atakaş Hatayspor-Kayserispor
Galatasaray-Alanyaspor
Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
Kasımpaşa-Trabzonspor
Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük
Sivasspor-Gaziantep
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
Altay-Göztepe
6. hafta:
Gaziantep-Medipol Başakşehir
Kayserispor-Galatasaray
Beşiktaş-Adana Demirspor
Fenerbahçe-Giresunspor
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor
Alanyaspor-Kasımpaşa
Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor
Çaykur Rizespor-Altay
Göztepe-Atakaş Hatayspor
Yeni Malatyaspor-Sivasspor
7. hafta:
Altay-Beşiktaş
Giresunspor-Kayserispor
Trabzonspor-Alanyaspor
Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor
Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe
Sivasspor-Fatih Karagümrük
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor
Galatasaray-Göztepe
Adana Demirspor-Gaziantep
Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor
8. hafta:
Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir
Çaykur Rizespor-Galatasaray
Göztepe-Giresunspor
Gaziantep-Altay
Kayserispor-Trabzonspor
Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor
İttifak Holding Konyaspor-Alanyaspor
Fenerbahçe-Kasımpaşa
Beşiktaş-Sivasspor
Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor
9. hafta:
Medipol Başakşehir-Beşiktaş
Alanyaspor-Kayserispor
Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor
Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor
Trabzonspor-Fenerbahçe
Altay-Fatih Karagümrük
Atakaş Hatayspor-Gaziantep
Giresunspor-Çaykur Rizespor
Kasımpaşa-Göztepe
Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor
10. hafta
Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir
Gaziantep-Giresunspor
Beşiktaş-Galatasaray
Sivasspor-Adana Demirspor
Göztepe-Trabzonspor
Fenerbahçe-Alanyaspor
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Altay
Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor
İttifak Holding Konyaspor-Kayserispor
11. hafta:
Altay-Sivasspor
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş
Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor
İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe
Kayserispor-Fatih Karagümrük
Medipol Başakşehir-Adana Demirspor
Trabzonspor-Çaykur Rizespor
Alanyaspor-Göztepe
Galatasaray-Gaziantep
Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor
12. hafta:
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
Fatih Karagümrük-Galatasaray
Sivasspor-Giresunspor
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor
Fenerbahçe-Kayserispor
Gaziantep-Kasımpaşa
Çaykur Rizespor-Alanyaspor
Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor
Fraport TAV Antalyaspor-Altay
13. hafta
Alanyaspor-Beşiktaş
Medipol Başakşehir-Sivasspor
Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor
Galatasaray-Fenerbahçe
Altay-Adana Demirspor
Kasımpaşa-Fatih Karagümrük
İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor
Kayserispor-Göztepe
Trabzonspor-Gaziantep
Giresunspor-Yeni Malatyaspor
14. hafta:
Yeni Malatyaspor-Galatasaray
Beşiktaş-Giresunspor
Göztepe-Fenerbahçe
Fatih Karagümrük-Trabzonspor
Gaziantep-İttifak Holding Konyaspor
Çaykur Rizespor-Kayserispor
Fraport TAV Antalyaspor-Alanyaspor
Adana Demirspor-Kasımpaşa
Sivasspor-Atakaş Hatayspor
Medipol Başakşehir-Altay
15. hafta:
Kasımpaşa-Beşiktaş
Alanyaspor-Sivasspor
Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor
Galatasaray-Altay
Trabzonspor-Adana Demirspor
Giresunspor-Fatih Karagümrük
İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor
Göztepe-Gaziantep
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir
16. hafta:
Çaykur Rizespor-Göztepe
Sivasspor-Galatasaray
Adana Demirspor-Giresunspor
Gaziantep-Fenerbahçe
Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor
Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor
Beşiktaş- Kayserispor
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Alanyaspor
Altay-Atakaş Hatayspor
17. hafta:
Kasımpaşa-Sivasspor
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor
Giresunspor-Altay
Fenerbahçe-Beşiktaş
İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
Alanyaspor-Adana Demirspor
Göztepe-Fatih Karagümrük
Kayserispor-Gaziantep
Galatasaray-Medipol Başakşehir
Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor
18. hafta:
Beşiktaş-Göztepe
Sivasspor-Çaykur Rizespor
Medipol Başakşehir-Giresunspor
Adana Demirspor-Galatasaray
Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor
Altay-Trabzonspor
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
Yeni Malatyaspor-Kayserispor
Gaziantep-Alanyaspor
Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa
19. hafta:
Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor
Kasımpaşa-Altay
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş
Kayserispor-Sivasspor
Giresunspor-Atakaş Hatayspor
Alanyaspor-Fatih Karagümrük
Göztepe-Adana Demirspor
Çaykur Rizespor-Gaziantep
Trabzonspor-Medipol Başakşehir
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor
Ayrıntılar geliyor...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilik müjdesi! Flaş detay dikkat çekiyor! Yaş şartına bakılmaksızın erken emeklilik...
- 2021-2022 Süper Lig fikstürü belli oldu mu? Derbiler kaçıncı haftalarda oynanacak? İşte, derbi tarihleri...
- Ve son dakika açıklandı! Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Ödemeler kayıttan düşecek...
- Sıfır araba fiyatları türbülansa girdi! Uçak modu kapandı! İşte Fiat, Renault, Opel, Toyota fiyat listesi...
- 2021 Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- SSK SGK Bağkur emekli maaşları bayram önce yatacak mı? Zamlı emekli maaşları ayın kaçında yatar mı?
- Emekli ikramiye ne zaman yatacak 2021? Kurban Bayramı emekli parası ayın kaçında yatar?
- JGK son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma 912 öğrenci alımı...
- Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstür kura çekimi ne zaman? Fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?
- Açık öğretim lise sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
- YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sonuç tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?
- Kurban Bayramı'nda pandemi parası yatacak mı? Bayramda 1100 TL destek ödemesi var mı, olacak mı?