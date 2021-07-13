Canlı I Spor Toto Süper Lig'de fikstür çekimi başladı! Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor fikstürü I Derbiler hangi haftada oynanacak

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi gerçekleştiriliyor. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi saat 19.00'da başladı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.