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Canlı I Spor Toto Süper Lig'de fikstür çekimi başladı! Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor fikstürü I Derbiler hangi haftada oynanacak

SPOR
Giriş Tarihi: 13.07.2021 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021
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Canlı I Spor Toto Süper Lig'de fikstür çekimi başladı! Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor fikstürü I Derbiler hangi haftada oynanacak

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi yapıldı. Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla devam edilecek. Sezonun ilk derbisi olan Trabzonspor-Galatasaray maçı ligin 4.haftasında oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi gerçekleştiriliyor. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi saat 19.00'da başladı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM OLACAK?

Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacak.

Ligin ilk haftasında Adana Demirspor-Fenerbahçe, Giresunspor-Galatasaray, Beşiktaş Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmaları oynanacak.

1.HAFTA

Giresunspor - Galatasaray
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
Hatayspor - Kasımpaşa
Adana Demirspor - Fenerbahçe
Antalyaspor - Göztepe
Altay - Kayserispor
Karagümrük - Gaziantep FK
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
DG Sivasspor - İH Konyaspor
Başakşehir - Alanyaspor

SEZONUN İLK DERBİSİ TRABZONSPOR-GALATASARAY!

2021-2022 sezonunun ilk derbisi 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak.

İşte Süper Lig'de derbi tarihleri:

4. hafta | Trabzonspor - Galatasaray

9. hafta | Trabzonspor -Fenerbahçe


10. hafta | Beşiktaş - Galatasaray

12. hafta | Beşiktaş - Trabzonspor


13. hafta | Galatasaray - Fenerbahçe

17. hafta | Fenerbahçe - Beşiktaş

1. hafta:

Giresunspor-Galatasaray

Fatih Karagümrük-Gaziantep

Beşiktaş- Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe

Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor

Adana Demirspor-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-Alanyaspor

Altay-Kayserispor

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa

2. hafta:

İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir

Göztepe-Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük

Kasımpaşa-Giresunspor

Kayserispor-Adana Demirspor

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor

Trabzonspor-Sivasspor

Galatasaray-Atakaş Hatayspor

Gaziantep-Beşiktaş

Alanyaspor-Altay

3. hafta:

Medipol Başakşehir-Kayserispor

Atakaş Hatayspor-Alanyaspor

Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor

Giresunspor-Trabzonspor

Altay-Fenerbahçe

Beşiktaş-Fatih Karagümrük

Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Galatasaray

Yeni Malatyaspor-Gaziantep

Sivasspor-Göztepe

4. hafta:

Göztepe-Medipol Başakşehir

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor

Trabzonspor-Galatasaray

Alanyaspor-Giresunspor

İttifak Holding Konyaspor-Altay

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor

Kayserispor-Kasımpaşa

Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor

Fenerbahçe-Sivasspor

Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor

5. hafta:

Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş

Atakaş Hatayspor-Kayserispor

Galatasaray-Alanyaspor

Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

Kasımpaşa-Trabzonspor

Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük

Sivasspor-Gaziantep

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

Altay-Göztepe

6. hafta:

Gaziantep-Medipol Başakşehir

Kayserispor-Galatasaray

Beşiktaş-Adana Demirspor

Fenerbahçe-Giresunspor

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor

Alanyaspor-Kasımpaşa

Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor

Çaykur Rizespor-Altay

Göztepe-Atakaş Hatayspor

Yeni Malatyaspor-Sivasspor

7. hafta:

Altay-Beşiktaş

Giresunspor-Kayserispor

Trabzonspor-Alanyaspor

Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe

Sivasspor-Fatih Karagümrük

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor

Galatasaray-Göztepe

Adana Demirspor-Gaziantep

Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor

8. hafta:

Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir

Çaykur Rizespor-Galatasaray

Göztepe-Giresunspor

Gaziantep-Altay

Kayserispor-Trabzonspor

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor

İttifak Holding Konyaspor-Alanyaspor

Fenerbahçe-Kasımpaşa

Beşiktaş-Sivasspor

Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor

9. hafta:

Medipol Başakşehir-Beşiktaş

Alanyaspor-Kayserispor

Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor

Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor

Trabzonspor-Fenerbahçe

Altay-Fatih Karagümrük

Atakaş Hatayspor-Gaziantep

Giresunspor-Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Göztepe

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor

10. hafta

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir

Gaziantep-Giresunspor

Beşiktaş-Galatasaray

Sivasspor-Adana Demirspor

Göztepe-Trabzonspor

Fenerbahçe-Alanyaspor

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor-Altay

Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor

İttifak Holding Konyaspor-Kayserispor

11. hafta:

Altay-Sivasspor

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş

Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe

Kayserispor-Fatih Karagümrük

Medipol Başakşehir-Adana Demirspor

Trabzonspor-Çaykur Rizespor

Alanyaspor-Göztepe

Galatasaray-Gaziantep

Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor

12. hafta:

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir

Fatih Karagümrük-Galatasaray

Sivasspor-Giresunspor

Beşiktaş-Trabzonspor

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor

Fenerbahçe-Kayserispor

Gaziantep-Kasımpaşa

Çaykur Rizespor-Alanyaspor

Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor

Fraport TAV Antalyaspor-Altay

13. hafta

Alanyaspor-Beşiktaş

Medipol Başakşehir-Sivasspor

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor

Galatasaray-Fenerbahçe

Altay-Adana Demirspor

Kasımpaşa-Fatih Karagümrük

İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor

Kayserispor-Göztepe

Trabzonspor-Gaziantep

Giresunspor-Yeni Malatyaspor

14. hafta:

Yeni Malatyaspor-Galatasaray

Beşiktaş-Giresunspor

Göztepe-Fenerbahçe

Fatih Karagümrük-Trabzonspor

Gaziantep-İttifak Holding Konyaspor

Çaykur Rizespor-Kayserispor

Fraport TAV Antalyaspor-Alanyaspor

Adana Demirspor-Kasımpaşa

Sivasspor-Atakaş Hatayspor

Medipol Başakşehir-Altay

15. hafta:

Kasımpaşa-Beşiktaş

Alanyaspor-Sivasspor

Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor

Galatasaray-Altay

Trabzonspor-Adana Demirspor

Giresunspor-Fatih Karagümrük

İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor

Göztepe-Gaziantep

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir

16. hafta:

Çaykur Rizespor-Göztepe

Sivasspor-Galatasaray

Adana Demirspor-Giresunspor

Gaziantep-Fenerbahçe

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor

Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor

Beşiktaş- Kayserispor

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor-Alanyaspor

Altay-Atakaş Hatayspor

17. hafta:

Kasımpaşa-Sivasspor

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor

Giresunspor-Altay

Fenerbahçe-Beşiktaş

İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

Alanyaspor-Adana Demirspor

Göztepe-Fatih Karagümrük

Kayserispor-Gaziantep

Galatasaray-Medipol Başakşehir

Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor

18. hafta:

Beşiktaş-Göztepe

Sivasspor-Çaykur Rizespor

Medipol Başakşehir-Giresunspor

Adana Demirspor-Galatasaray

Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor

Altay-Trabzonspor

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe

Yeni Malatyaspor-Kayserispor

Gaziantep-Alanyaspor

Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa

19. hafta:

Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor

Kasımpaşa-Altay

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş

Kayserispor-Sivasspor

Giresunspor-Atakaş Hatayspor

Alanyaspor-Fatih Karagümrük

Göztepe-Adana Demirspor

Çaykur Rizespor-Gaziantep

Trabzonspor-Medipol Başakşehir

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

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