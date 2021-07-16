Fenerbahçe Paulinho ile anlaştı! Süper yıldız Kanarya olmaya yakın

Fenerbahçe transfer için dört koldan saldırıyor… Sarı-Lacivertliler, taraftarlarını heyecanlandıracak hamleler yapmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı- Lacivertliler, ezeli rakibi G.Saray'ın da transfer etmek istediği Brezilyalı yıldızı imza aşamasına getirdi. Brezilya medyası da Kanarya'nın transferi her an açıklayabileceğini belirtti.