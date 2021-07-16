Son dakika: Gökhan Gönül resmen Çaykur Rizespor'da

Karadeniz temsilcisinin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı.