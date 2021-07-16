Son dakika: Gökhan Gönül resmen Çaykur Rizespor'da
Son dakika haberine göre... Çaykur Rizespor, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan tecrübeli isim Gökhan Gönül'ü transfer ettiğini resmen açıkladı.
Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesiyle beraber yeni kulüp arayışına giren Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Tecrübeli futbolcu, Çaykur Rizespor ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Karadeniz temsilcisinin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
"Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı.
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