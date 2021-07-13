Galatasaray 0-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) U19 Gelişim Ligi şampiyonu Trabzonspor
U19 Elit Gelişim Ligi finalinde Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan final mücadelesinde bordo mavililer, sarı kırmızılıları 17. dakikada Emir Yazıcı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.
Antalya'da oynanan Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi finalinde Galatasaray'ı 1-0 yenen Trabzonspor, şampiyon oldu. Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan final maçında, Galatasaray ile Trabzonspor karşılaştı.
Trabzonspor, 18. dakikada Emir Yazıcı'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Trabzonspor, karşılaşma sonrası düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.