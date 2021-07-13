Galatasaray 0-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) U19 Gelişim Ligi şampiyonu Trabzonspor

Antalya'da oynanan Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi finalinde Galatasaray'ı 1-0 yenen Trabzonspor, şampiyon oldu. Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan final maçında, Galatasaray ile Trabzonspor karşılaştı.

Trabzonspor, 18. dakikada Emir Yazıcı'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Trabzonspor, karşılaşma sonrası düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.