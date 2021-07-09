Trabzonspor'un Sörloth planı ortaya çıktı! Sörloth için o tarih bekleniyor

KASADAN PARA ÇIKMAYACAK

Trabzonspor yönetim ise bu transferde izleyeceği yolu belirledi. Kiralama bedeli olarak Leipzig'e 3 milyon Euro teklif etmeyi planlayan bordo-mavili yönetimin, Sörloth'un sonraki satıştan alacağı yüzde 10'luk paydan da vazgeçip kiralama bedelini böyle halletmeyi hedeflediği belirtildi.