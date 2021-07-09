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Trabzonspor'un Sörloth planı ortaya çıktı! Sörloth için o tarih bekleniyor

SPOR
Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
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Trabzonspor'un Sörloth planı ortaya çıktı! Sörloth için o tarih bekleniyor

Trabzonspor 2019-2020 sezonunda 24 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan eski yıldızı Sörloth için çalışmalarına devam ediyor. Bordo mavililerin Sörloth transferi için yeni planı ortaya çıktı. Trabzonspor Sörloth transferini kasadan para çıkartmadan bitirmek istiyor.

Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 24 gol atan eski golcüsü Sörloth'u yeniden takıma kazandırmak istiyor. Karadeniz Fırtınası yeni sezon öncesi Hamsik, Gervinho ve Bruno Peres gibi yıldızları kadrosuna kattı.

Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor'da gözler Leipzig'in yeni teknik direktörü Jesse Marsch'ın 15 Temmuz'da bitecek olan sezon öncesi kampın ardından Norveçli golcü ile ilgili son kararını vermesine çevrildi.

KASADAN PARA ÇIKMAYACAK

Trabzonspor yönetim ise bu transferde izleyeceği yolu belirledi. Kiralama bedeli olarak Leipzig'e 3 milyon Euro teklif etmeyi planlayan bordo-mavili yönetimin, Sörloth'un sonraki satıştan alacağı yüzde 10'luk paydan da vazgeçip kiralama bedelini böyle halletmeyi hedeflediği belirtildi.

Sörloth'a da yıllık 3 milyon Euro önerecek olan Trabzonspor, bu rakamı da sponsorlarla karşılamayı planlıyor.

FIRTINA GÜÇ DEPOLADI

Yeni sezona TFF'nin Riva'daki tesislerinde hazırlanan Trabzonspor, dün de çift idmanla günü kapattı. Sabah idmanında bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Avcı yönetiminde iki grup halinde kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Fırtına, 18.00'de ise ikinci antrenmanını yaptı.

MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

Trabzonspor'un Riva'da yapacağı hazırlık maçlarının programı şöyle: Ümraniyespor (14 Temmuz), Bandırmaspor (22 Temmuz), Başakşehir (24 Temmuz), Kasımpaşa (26 Temmuz).

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