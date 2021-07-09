Onyekuru Galatasaray'a veda etti! Beşiktaş ve Fenerbahçe atağa kalktı
Henry Onyekuru'nun transfer bilmecesinde flaş bir gelişme yaşandı. Sarı- Kırmızılılar’ın transfer gündeminde yer alan Henry Onyekuru bir veda mesajı yayınladı. Fatih Terim’le birlikte fotoğrafını paylaşan Nijeryalı yıldız, “Her şey için teşekkürler ve bol şanslar” diyerek adeta G.Saray defterini kapattı. Onyekuru ile ilgilendiği iddia edilen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin göstereceği reaksiyon merak konusu oldu.
Dün Galatasaray'da şok bir gelişme yaşandı.
Sarı- Kırmızılılar'ın transfer gündeminde yer alan Henry Onyekuru bir veda mesajı yayınladı.
Fatih Terim'le birlikte fotoğrafını paylaşan Nijeryalı yıldız, "Her şey için teşekkürler ve bol şanslar" diyerek adeta G.Saray defterini kapattı.
TEMASLARA HIZ VERİLDİ
Bu veda mesajı sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı. Galatasaray'la ipyeri koparan Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile temasları hızlandırdı.
GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sıcak baktığı genç yıldız için resmen devrede.
Siyah- Beyazlılar kısa süre içinde Onyekuru ve kulübü Monaco ile görüşecek.
PEREİRA RAPOR VERECEK
Fenerbahçe cephesi ise şu an beklemede...
Sol açık transferi isteyen teknik direktör Pereira'nın Onyekuru konusunda vereceği raporun ardından gerekli adımlar atılacak.
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