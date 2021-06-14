Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan önemli açıklamalar: Borç artışını yüzde 30'larda frenledik
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, pandemi nedeniyle kulüplerin yüzde 70 gelir kaybına uğradığı süreçte borç artışını yüzde 30’larda tutmayı başardıklarını belirterek, “Son iki sene içerisinde gelirlerimizin yüzde 70 oranında azaldığı bir süreçte bu limitler içerisinde tutmayı başardık. Eleştiriler yapılırken içinde bulunduğumuz ekonomik ve sosyal şartların gerçekleri göz önünde bulundurularak yapılırsa o zaman çok daha sağlıklı bir şekilde değerlendirme imkanına sahip oluruz” dedi.
Trabzonspor Kulübü Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticilerin yanı sıra kurul üyeleri, eski yönetici ve bazı futbolcular da katıldı.
SÜRMEN: YENİ YUSUF, ABDÜLKADİR, UĞURCANLAR'A İMKAN YARATMALIYIZ
Divan Başkanlığı seçimini 2022 yılının Şubat ayında gerçekleştireceklerini belirterek açılış konuşmasını yapan Divan Başkanı Ali Sürmen, altyapıya da değinerek, "Amatörümüz kadar profesyonel takımımıza futbolcu yetiştirecek eski mahalle tarlalarımız yok. Bunun olmadığı yerde başka takımlarımız olmalı. Bu takımlar da Trabzonspor tarafından desteklenerek oradan profesyonel takıma futbolcu devşirmek zorundayız. U19, U20 başarılı olabilir, bunlardan birkaç kişi profesyonel takımın yedeğinde de olabilir ama bizim görmek istediğimiz Yusuf, Abdülkadir ve Uğurcanlar gibi ilk 11'de oynayacak imkanlar yaratmaktır. Bunun yanında Türkiye genelinden de futbolcu toplama gerekliliğimiz varsa hem onların hem de yetiştirdiğimiz futbolcular için bir kolej kurmamız lazım. Ya da Trabzon'dan bir kolejle anlaşarak bu çocukların eğitimine katkı sağlamak lazım. Böylece genç çocukların Trabzon'u tercih etmelerinin altyapısını hazırlamış oluruz" dedi.
"MHK'DA DENETİM MEKANİZMALARININ DAHA SIKI ÇALIŞACAĞI GÖRÜLÜYOR"
"Şampiyonluk Trabzonspor'un vazgeçilmezidir ve şampiyonluğa oynamak için her sene kadrolar oluştururuz. Ama bunu oluştururken mali tablomuzu da asla bozmamalıyız" diye sözlerini sürdüren Sürmen, "Şunu da düşünmeliyiz; Gerçekten şampiyonluk kadroları kurulduğu zaman şampiyon olunabiliniyor mu? Bazen yetmiyor. Sonrasında büyük mali yüklerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Mutlaka biz doğru transferlerle güçlü takım kurmalıyız ama hesabımızı kitabımızı iyi yapalım. Bir de saha sonuçlarına etki eden faktörleri ortadan kaldırmanın yollarını aramak zorundayız. Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) yeni bir sistem olacak. Artık alt lige düşme ile karşı karşıyalar. Denetim mekanizmalarının daha sıkı çalışacağı görülüyor" diye konuştu.
"ÜLKEDE ÖZEL HÜKÜMLER OLMAMALI"
Ali Sürmen, Kumpas Davası'na yönelik de şunları kaydetti:
"İnsanlar haklı olarak bize Kumpas Davası'nı soruyor. Trabzonspor'un vazgeçilmez davaları şike ve kumpas davası bir şekilde devam ediyor. Ben de hukukçu olduğum için mütalaayı okudum. Orada çok tuhafıma giden şeyler var. 'Başka türlü elde etme imkanı belli olmadan neden dinleme ve izleme kararı verdin?' Sistem oysa o zaman Türkiye'de ceza hukukunda kimse ceza almaz. Operasyonu yürütenlerle karar verenler FETÖ'den yargılandı. FETÖ'lü yargıçların kürsüde oturup verdiği kararlar ne olacak? Ülkede özel hükümler olmamalı. Bu gerekçe ile insanlar herkes kendi davasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşır."
KULÜBÜN BORCU 1 MİLYAR 192 BİN TL
Ali Sürmen'in açıklamalarının ardından Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kulübün mali durumuyla ilgili hazırlanan raporu okudu. Yapılan açıklamada, gerçekleşen gelir ve giderler sonucunda oluşan mali tablolara göre bordo-mavili kulübün dernek ve bağlı şirketlerin 31 Mart 2021 tarihi itibariyle net borcunun 1 milyar 192 bin 419 bin TL olduğu açıklandı.
AHMET AĞAOĞLU: YÜZDE 70 GELİR KAYBINA RAĞMEN BORÇ ARTIŞINI YÜZDE 30'LA FRENLEDİK
Denetim Kurulu'nun açıkladığı mali raporların ardından kürsüye çıkan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, pandemi nedeniyle kulüplerin yüzde 70 gelir kaybına uğradığı süreçte borç artışını yüzde 30'larda tutmayı başardıklarını söyledi. Ağaoğlu, "900 milyon TL borçla aldığımız ekonomi yüzde 80 harcaması Euro olan kulübün net borcu 1.2 milyar civarında. Türk Lirası bazında neredeyse yüzde 30 artış, senelik yüzde 10 artışla borcu frenlemeyi başardık. Son iki sene içerisinde gelirlerimizin yüzde 70 oranında azaldığı bir süreçte bu limitler içerisinde tutmayı başardık. Eleştiriler yapılırken içinde bulunduğumuz ekonomik ve sosyal şartların gerçekleri göz önünde bulundurularak yapılırsa o zaman çok daha sağlıklı bir şekilde değerlendirme imkanına sahip oluruz" ifadelerini kullandı.
"YABANCI KURALI HESAPLARIMIZI DEĞİŞTİRDİ"
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 5 mevki için transfer talebinde bulunduğunu aktaran Ağaoğlu, şöyle devam etti:
"Neredeyse her mevkide 3-4 oyuncunun ismi bize ulaştı. Bunların ekonomik değerlendirmeleri yapıldıktan sonra kulübün ekonomik imkanları dahilinde 3 transfer gerçekleşti. 4'üncüsünü bu hafta sonuna kadar ya da gelecek hafta içerisinde paylaşmış olacağız. Diğer iki isimle temaslarımız devam ediyor ancak federasyonun almış olduğu 8+3 kuralı önümüzdeki sene de 7+4 ve takip eden sezon 6+5 kuralı bizim bütün hesaplarımızı ciddi şekilde değiştirdi. Yabancı kuralı netleştikten sonra 19 yaşındaki bir oyuncuya talip olduk, 3 milyon 500 bin Euro istediler. Kurala göre değerlendirmemizi yeniden yapacağız. Ama görünen o ki dördüncü transferimizin ardından önümüzdeki süreç içerisinde 1 ya da 2 yabancı transfer daha sonra ülke içi yerli transfere yönelmek gibi bir zorunlulukla karşı karşıyayız."
"TRANSFER LİMİTİNE SAHİBİZ"
Ağaoğlu, "Ocak ayında yaptığımız transferlerden sonra da limitimizde ciddi bir kullanmadığımız açık vardı. Dolayısıyla bu transferler ve önümüzdeki yapılacak iki yabancı, 3 ya da 4 yerli ihtiyaca göre belirlenecek bu transferlerin hepsini karşılayabilecek kaynak ve limite sahibiz. Limiti aşma durumumuz yok, elimiz kolumuz bağlı. Şartlar el verse dahi biz Trabzonspor'u nasıl bir süreçte aldığımızı unutmadık. Asla ve asla şartlar ne olursa olsun kulübü ekonomik anlamda öyle bir çıkmaza sokmak ne bu yönetimin ne de sonraki gelecek yönetimlerin hakkı değildir. Trabzonspor'a bu bedeli artık hiç kimse ödetmemeli" dedi.
"KESİNLEŞMİŞ BİR ŞİKE VAR, BUNUN TRABZONSPOR TARAFINDAN TARTIŞILACAK HİÇBİR TARAFI YOK"
Ahmet Ağaoğlu, 2010-11 sürecine ilişkin olarak ise "Ülkede insanların hala anlamakta zorlandığı ya da anlamak istemediği bir şey var. Sportif ceza ile hukuk mahkemelerinin verdiği ceza farklıdır. Futbol maçı esnasında sert müdahale ile rakibin ayağını kırarsınız, 3-4 maç ceza alırsınız. Bu sportif cezadır. Sokakta birinin ayağını kırarsınız belki 3-5 yıl ceza alırsınız. 2010-11 yılında sportif suç işlenmiştir. Cezası da UEFA tarafından verilmiştir. İnsanlar hala anlamıyorsa UEFA'nın 2011 yılında yayınladığı bültene baksınlar. Bulmakta zorlanan varsa bende var, kendilerine veririm. Bu konunun Trabzonspor tarafından tartışılacak hiçbir tarafı yoktur. Kesinleşmiş bir şike vardır. Cezası da UEFA tarafından verilmiş, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi tarafından onaylanmıştır. Ceza tarafını konuşuyorlarsa o farklı bir şey. Onun cevabını da Divan Başkanımız zaten verdi" diyerek açıklamalarını tamamladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB takvimi: Karneler ne zaman verilecek? Karneler yüz yüze mi, online mı alınacak? Resmi açıklama geldi
- Tepe taklak oldu! Altın neden düşüyor, düşüş sürecek mi? 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Son tarih açıklandı! KÇÖ ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
- MEB son dakika: Bu yıl sınıfta kalma var mı? Liselerde sınıfta kalma kalktı mı? Resmi açıklama!
- Muğla'da son dakika deprem! 14 Haziran 2021 Muğla depremi şiddeti ve merkez üssü! Son depremler listesi...
- Bankalarda faiz depremi! Resmen değişti! 14 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
- BİM'in yeni kampanyası cepleri rahatlatacak! 15 Haziran 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı
- Böyle faiz görülmedi! Yılın rekoru kırıldı! 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? Ne kadar kazandırır?
- KPSS sınavı ne zaman? 2021 Lisans KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!
- İŞKUR OGM işçi alımı başvuru ekranı: 2021 OGM mevsimlik işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro ve şartlar...
- KPSS başvuru son gün: 2021 KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? KPSS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan ve günümüzde ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediye edilmiştir?