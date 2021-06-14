Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan önemli açıklamalar: Borç artışını yüzde 30'larda frenledik

Trabzonspor Kulübü Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticilerin yanı sıra kurul üyeleri, eski yönetici ve bazı futbolcular da katıldı.

SÜRMEN: YENİ YUSUF, ABDÜLKADİR, UĞURCANLAR'A İMKAN YARATMALIYIZ

Divan Başkanlığı seçimini 2022 yılının Şubat ayında gerçekleştireceklerini belirterek açılış konuşmasını yapan Divan Başkanı Ali Sürmen, altyapıya da değinerek, "Amatörümüz kadar profesyonel takımımıza futbolcu yetiştirecek eski mahalle tarlalarımız yok. Bunun olmadığı yerde başka takımlarımız olmalı. Bu takımlar da Trabzonspor tarafından desteklenerek oradan profesyonel takıma futbolcu devşirmek zorundayız. U19, U20 başarılı olabilir, bunlardan birkaç kişi profesyonel takımın yedeğinde de olabilir ama bizim görmek istediğimiz Yusuf, Abdülkadir ve Uğurcanlar gibi ilk 11'de oynayacak imkanlar yaratmaktır. Bunun yanında Türkiye genelinden de futbolcu toplama gerekliliğimiz varsa hem onların hem de yetiştirdiğimiz futbolcular için bir kolej kurmamız lazım. Ya da Trabzon'dan bir kolejle anlaşarak bu çocukların eğitimine katkı sağlamak lazım. Böylece genç çocukların Trabzon'u tercih etmelerinin altyapısını hazırlamış oluruz" dedi.

"MHK'DA DENETİM MEKANİZMALARININ DAHA SIKI ÇALIŞACAĞI GÖRÜLÜYOR"

"Şampiyonluk Trabzonspor'un vazgeçilmezidir ve şampiyonluğa oynamak için her sene kadrolar oluştururuz. Ama bunu oluştururken mali tablomuzu da asla bozmamalıyız" diye sözlerini sürdüren Sürmen, "Şunu da düşünmeliyiz; Gerçekten şampiyonluk kadroları kurulduğu zaman şampiyon olunabiliniyor mu? Bazen yetmiyor. Sonrasında büyük mali yüklerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Mutlaka biz doğru transferlerle güçlü takım kurmalıyız ama hesabımızı kitabımızı iyi yapalım. Bir de saha sonuçlarına etki eden faktörleri ortadan kaldırmanın yollarını aramak zorundayız. Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) yeni bir sistem olacak. Artık alt lige düşme ile karşı karşıyalar. Denetim mekanizmalarının daha sıkı çalışacağı görülüyor" diye konuştu.

"ÜLKEDE ÖZEL HÜKÜMLER OLMAMALI"

Ali Sürmen, Kumpas Davası'na yönelik de şunları kaydetti:

"İnsanlar haklı olarak bize Kumpas Davası'nı soruyor. Trabzonspor'un vazgeçilmez davaları şike ve kumpas davası bir şekilde devam ediyor. Ben de hukukçu olduğum için mütalaayı okudum. Orada çok tuhafıma giden şeyler var. 'Başka türlü elde etme imkanı belli olmadan neden dinleme ve izleme kararı verdin?' Sistem oysa o zaman Türkiye'de ceza hukukunda kimse ceza almaz. Operasyonu yürütenlerle karar verenler FETÖ'den yargılandı. FETÖ'lü yargıçların kürsüde oturup verdiği kararlar ne olacak? Ülkede özel hükümler olmamalı. Bu gerekçe ile insanlar herkes kendi davasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşır."